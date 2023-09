Ponen una canción nazi en el Oktoberfest de Alemania y varios asistentes bailan haciendo el saludo a Hitler

Escándalo en Alemania después de un video que se ha viralizado en las redes sociales en el que se ve cómo en una celebración del Oktoberfest, que se celebra en varias ciudades del país, suena una marcha militar de la época nazi y varios asistentes bailan a su ritmo y haciendo el saludo de Hitler, algo totalmente prohibido en el país y que se castiga hasta con prisión. La Policía de Sajonia se encuentra investigando los hechos, ocurridos en un pueblo llamado Zieschützen, muy cerca de la frontera con Polonia.

En el vídeo, se pueden ver los acordes de Érica, una marcha militar del compositor nazi Herms Niel (muy popular bajo el régimen de Adolf Hitler) y que era propio de la Wehrmacht, nombre por el que se conocía a las fuerzas armadas unificadas del Tercer Reich.

"Estamos investigando la sospecha inicial de que han sido utilizados símbolos inconstitucionales. La seguridad del Estado participa en la investigación", declaraba un portavoz policial, según recoge el diario Bild. Asimismo, el organizador de la fiesta se ha desmarcado del incidente, asegurando que "solo queremos celebrar un Oktoberfest normal". "Nos distanciamos claramente de este tipo de visitantes", decía.

Bild añade que en el futuro tampoco debería sonar "música de la Wehrmmacht", por ser propia de la época del nazismo. No obstante, esta marcha militar no está prohibida en Alemania, por lo que no se descarte que vuelvan a tener lugar incidentes relacionados con esta música en algún otro punto del país. En cualquier caso, lo que sí se considera delito es el saludo hitleriano con el que se veían a los asistentes mientras consumen cerveza.