Rusia condena a 14 años al exiliado Boris Akunin, el escritor más leído antes de la guerra

La Justicia rusa ah condenado este lunes a 14 años de cárcel a Boris Akunin, el que era el escritor más leído antes del comienzo de la guerra en Ucrania.

El tribunal del Segundo Distrito Militar Occidental ha dictado el fallo contra el autor, de 69 años de edad, por justificar el terrorismo, contribuir a actividades terroristas y declinar el cumplimiento de sus obligaciones como agente extranjero.

Akunin, que se exilió en Occidente tras la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014 y que es muy crítico con la actual guerra, empezará a cumplir su pena en cuanto cruce la frontera rusa o sea extraditado. De esos 14 años, los primeros cuatro años de pena deberá cumplirlos en una cárcel y el resto en una prisión de máxima seguridad. Además, el tribunal le ha impuesto una multa de 400.000 rublos (poco más de 4.300 euros) y la prohibición de administrar una página web por espacio de cuatro años.

La agencia TASS ha informado de que el abogado de Akunin aseguró que su cliente no reconoce su culpa, sin embargo, el escritor ha desmentido esta afirmación: "No reconozco su tribunal. Yo no he facultado a ningún abogado para que me represente ante ese llamado juicio. Yo no participo de ninguna manera en esa farsa", dijo en sus redes sociales. Con todo, se espera que el abogado recurra el fallo, ya que pidió durante el juicio la absolución del escritor.

A principios de 2024 el condenado ya fue declarado en busca y captura por hacer un llamamiento para realizar acciones terroristas y difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Akunin (seudónimo de Grigori Chjartishvili), que en 2000 fue declarado "Escritor ruso del año" y ha recibido numerosos premios fuera de Rusia, fue incluido en 2023 en la lista de "extremistas y terroristas".

El escritor saltó a la fama con una serie de novelas ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, que tienen como protagonista a Erast Fandorin, un singular detective que se convirtió en un personaje entrañable para los lectores. En vísperas del inicio de la guerra de Ucrania (24 de febrero de 2022), concedió una entrevista a Efe en la que acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de ser un "dictador" con ambiciones postimperialistas y de haber llevado al país a un estado de "semidesintegración". "Moscú considera a Ucrania y a las otras antiguas repúblicas soviéticas parte de su 'zona de influencia' y no quiere que ésta se reduzca. Toda la crisis ucraniana, desde la toma de Crimea a la financiación de la revuelta en el Donbás, es un castigo a Ucrania porque en 2014 el nuevo Gobierno decidió dar un giro del Este al Oeste", aseguró entonces.

Akunin definió a Putin como "un político del siglo XX", años en los que se pensaba que "cuanto más territorio tiene un país y cuánto más miedo se le tiene en el mundo, más poderoso es". Aunque considera que "aún le falta mucho para ser como Stalin", cree que Putin sigue el camino del dictador georgiano. "Sea como sea, está siguiendo el mismo camino: eliminar la división de poderes; privar a las regiones de toda autonomía; colocarse al margen de cualquier crítica, destruir la independencia judicial", comentó desde el exilio.