Familiares de los submarinistas del ARA San Juan reclaman que la causa “no avanzó nada”

Luis Tragliapetra, padre del teniente de corbeta Damián; abogado y querellante dentro de la causa contó que “las imágenes y vídeos siguen sin ser analizados y sin ser peritados. Todavía no se conformó un equipo de peritos para realizar tal tarea. La jueza nada ha hecho de todo eso ”. Al mismo tiempo afirmó: “La decisión es pura y exclusivamente jurídica, nosotros como parte, propusimos la conformación de este equipo de peritos, pero la jueza no tomó ninguna decisión al respecto”.

A nivel personal, la situación trastorna a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Tragliapetra recordó como Damián, siempre tuvo vocación servicio para la marina: “Desde los 11 años quiso ir al Liceo Naval porque siempre sintió inquietudes por la vida militar. Una vocación natural, porque no tuvo ninguna influencia de la familia o pariente con carrera dentro”, reveló. Tras terminar la Escuela Naval Militar, el joven se embarcó por primera vez en la Fragata Libertad, la misma que fue retenida en Ghana en 2012 por los denominados “fondos buitres”.

Durante un año de trabajo en la base de Puerto Belgrano, en la ciudad de Punta Alta de provincia de Buenos Aires decidió llevar a cabo su especialización. “Un día agarró y me dijo que quería irse a la escuela de submarinos. Ni siquiera sabíamos que teníamos uno, me acuerdo que tuvimos largas charlas donde con mucho entusiasmo me contaba los equipos que teníamos. Para ‘boludearlo’ (vacilarlo), porque era la relación que teníamos, le digo que comparado con los demás son de juguete y me decía que ‘¡No!’ y me explicaba cada cosa que tenía la Armada con mucha pasión”, rememoró su padre.

En este aspecto, Damián con 27 años fue uno de los mejores promedios de su clase, no obstante debía continuar aprendiendo las funciones del submarino. En el ARA San Juan estuvo embarcado tres veces, “lo último que me dijo fue que le iba a comprar un perfume a la madre para Navidad e iban a recorrer la ciudad. Le contesté: ‘Déjate de joder y disfrutá, después me contás’, porque tenían un par de días de descanso”, recordó.

La despedida todavía hace mella en Luis, “eso es algo que aún lamento, son esas cosas que en la vida tenés naturalizada. Vos no estás pensando que puede ser la última vez que hablás con tu hijo”, expresó.

De forma similar lo sufrió Gisela Polo, hermana del cabo principal Alejandro de 31 años. Ella lo tiene siempre presente, “dejó un gran vacío como hermano, hijo y padre. Con sus hijas, a pesar de estar separado de ellas, las educó lo mejor que pudo. Jamás les hizo faltar nada a ellas y a su esposa”. Alejandro ingresó a las fuerzas armadas por las anécdotas de su papá en la “colimba”, el Servicio Militar Obligatorio de Argentina derogado en 1994. Polo tiene en la memoria, la sonrisa de su hermano cuando lo llevaron a conocer las escuelas militares del país por primera vez. “Lo que más le apasionó fue el submarinismo”, relató.