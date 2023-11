El famoso "viajero del tiempo" alerta con sus predicciones para 2024 de "graves catástrofes": "Será el peor año de la historia"

Nostradamus o Baba Vanga son algunos de los nombres más destacados cuando hablamos de predicciones y profecías sobre el futuro. Hechos como la pandemia de coronavirus, el atentado del 11-S o la muerte de Isabel II han sido predichos por estos adivinos anteriormente. Pero entre estos personajes, también se encuentra Eno Alaric, no tan conocido pero se autodenomina "viajero del tiempo", que habla de haber viajado a tiempos futuros. Así, causó mucho impacto en sus redes sociales, alertando a sus seguidores sobre una serie de acontecimientos que ocurrirán durante el próximo año.

Mediante su cuenta de TikTok, Eno Alaric sostiene que viene del año 2671 (siglo XXVII), y alerta de hechos futuros. Según el tiktoker, el 2024 será considerado como "el peor año de la historia en términos de desastres naturales", anunciando que habrá al menos tres catástrofes entre febrero y abril.

En primer lugar, el viajero del tiempo piensa que el 17 de febrero de 2024 será una fecha "triste" porque se producirá "el primer tornado F6 en Houston, en la ciudad de Texas, en Estados Unidos", el cual contará "con más de 17 millas de ancho y tendrá la posibilidad de destruir casi toda la ciudad". Asimismo, destaca que el mes siguiente, el 20 de marzo, existe la posibilidad de que se produzca “una tormenta de polvo de una milla de altura en el Medio Este de Estados Unidos” que podría extenderse desde Missouri hasta Carolina del Norte, cuya duración aproximada sería de dos meses.

Pero no será la última, puesto que el 2 de abril, podría tener lugar otro fenómeno catastrófico. Según Alaric, "un terremoto de magnitud 9,8 llamado Big John, en la falla de San Andrés. Este terremoto deja en ruinas a San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades Big John provoca un mega tsunami que azota la costa de California".

No obstante, es cierto que su rango de acierto no es similar al de Nostradamus o Baba Vanga. Hace unos meses, predijo que pasaría "algo catastrófico" en octubre, concretamente la caída de una nave extraterrestre. En este medio, en la cual dice que se transportan materiales totalmente desconocidos por el ser humano y formas de vida inteligente, escapará un alienígena que comenzará a sembrar el caos en nuestro planeta. Algo que, según consta, no ha sucedido.