El fantasma de la ultraderecha resucita en Alemania 80 años después

En Alemania, un país que ochenta años después de la caída del nazismo sigue arrastrando el peso de su historia, una de cada cinco personas podría votar este domingo a Alternativa para Alemania (AfD), un partido de extrema derecha. Tras una breve caída en las encuestas, esta formación ultra rebasa de nuevo el umbral del 20% de intención de voto desde principios de año y se congratula de tener un electorado fiel que, lejos de lo que se podría pensar, se enorgullece de defender las doctrinas que proclaman sus líderes.

Pero, ¿cómo se puede explicar esto? Sin duda, el colapso de la coalición de Gobierno tuvo mucho que ver, pero también una estrategia eficaz. Tras unos meses donde las disputas se sucedieron en esta formación, principalmente entre la sección más moderada del partido contra la llamada «ala nacionalista», sus líderes consiguieron cerrar filas designando por unanimidad a Alice Weider como candidata a canciller; una figura que, según apunta la prensa alemana, ha traído cierto sosiego a las filas del partido, pero también ha sabido suavizar la imagen de la AfD de cara al exterior. Con la unidad como bandera, la popularidad del partido empezó a subir y con ella la estimación de voto de cara a las elecciones. Además, tanto en los mítines como en las entrevistas, Weidel no se ha cansado de repetir lo que para ella es el carácter liberal y burgués de Alternativa para Alemania. La blusa blanca, el collar de perlas y su americana parecen subrayarlo. En el mitin que celebraron en Heidenheim, una localidad en el sur del país, el partido –comprometido con la «alta cultura occidental»– programó música de Mendelssohn, Chopin y Rachmaninov en una sala que vio su aforo rebosado por los que querían ver y escuchar a la líder de los ultras.

En los últimos años, la AfD ha creado una base leal de votantes habituales. «Es como una afiliación psicológica a un partido, son miembros muy leales que en gran medida apoyan al partido independientemente de los resultados o de los escándalos», asegura el politólogo Benjamin Höhne de la Universidad de Chemnitz a la televisión alemana. «Esto se debe a que tienen una visión muy cerrada del mundo en la que las teorías de la conspiración juegan un papel muy importante». Y todo, en un momento en el que las actitudes de extrema derecha han ganado fuerza en la sociedad, sobre todo en el este del país.

Entre sus aciertos, no se puede obviar que la AfD busca sus simpatizantes allí donde están: en las redes sociales. Esto quedó especialmente claro durante la conversación en directo que mantuvo hace unos días Alice Weidel con el multimillonario estadounidense y dueño de la red social X, Elon Musk, y que no solo fue seguida por millones de personas en todo el mundo, sino que vino a fortalecer la sensación de pertenencia de sus partidarios. No fue el primer acto que organizan en redes. La AfD lleva tiempo cosechando grandes éxitos con su estrategia digital y así, en plataformas de vídeo como TikTok y YouTube están muy por delante del resto de partidos. Incluso en algunos de estos canales tienen diez veces más de suscriptores que sus contrincantes, entre los que se encuentran muchos votantes jóvenes. La AfD lo sabe y por eso también invitó a Musk de forma virtual para el arranque de la campaña electoral. El acto y su escenografía no podían estar mejor preparados: una sala a oscuras, ocho banderas alemanas colocadas con precisión a derecha e izquierda en el escenario, luz azul. Ambiente de fiesta y, como era de esperar, mucha cerveza. Si faltaba algo para desatar la locura entre los miles de asistentes llegó Weidel, y en una clara referencia a Musk y Trump, exclamó: «Make Germany great again».

Sin embargo, esto no explica por sí sola la posibilidad de que la AfD obtenga en las próximas elecciones federales el doble de resultados que en las de 2021. El politólogo Höhne ve una eficaz estrategia dual; por un lado, el partido ha intentado atraer a grupos de votantes más moderados; por ejemplo, la dirección del partido anunció que reorganizará sus juventudes, denominadas «Junge Alternative», para tener más control sobre ellas. Así, y con una cierta estrategia de normalización, el partido consiguió salir del estigmatizado rincón de la derecha y ampliar su potencial de votantes.

Además, y a diferencia de otros partidos similares en Europa, la AfD ha sabido hacerse un hueco y conseguir la simpatía de muchas mujeres. Por otra parte, la elección de las palabras es claramente radical. Por ejemplo, cuando Weidel dijo en la conferencia del partido en Riesa «nunca más a los molinos [eólicos] de la vergüenza» o «¡si eso significa remigración, entonces significa remigración!» –en referencia a las repatriaciones–, sabía que estaba complaciendo a los partidarios de la línea dura y a la ultraderecha de su partido. Aunque puede ser difícil de entender, Weider ha sabido contentar a ambos lados y crear, de forma simultánea, una estrategia de normalización y curso ultraderechista. Asimismo, muchos creen que el partido ha sabido salir de sus propias fronteras y desplazarse hacia opiniones más centristas. Tanto es así que una quinta parte de los votantes lo considera ahora una opción en las elecciones al Bundestag, por convicción, no por protesta.