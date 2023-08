El fiscal general de EE UU nombra a un abogado especial para investigar al hijo de Biden

El fiscal general de EE UU, Merrick Garland, nombró el viernes a un abogado especial independiente para investigar al hijo del presidente Joe Biden, Hunter, en medio de acusaciones de que participó en negocios ilícitos en el extranjero.

Garland nombró al fiscal de Delaware David Weiss, el fiscal federal que recientemente investigó a Hunter Biden por delitos fiscales y de tenencia de armas en un caso que sigue abierto. Weiss acaba de presentar un documento en el caso Hunter Biden que explica que las negociaciones sobre un acuerdo de declaración de culpabilidad con el hijo del presidente han fracasado.

El nombramiento de Weiss garantiza la continuación de una investigación de un año de duración sobre varias facetas de la vida de Hunter Biden, incluidos sus negocios en el extranjero, el consumo de drogas y las evasiones de impuestos.

La investigación parecía estar llegando a su fin hace semanas, pero en un movimiento inesperado, un juez federal de Delaware se negó a aprobar una propuesta de acuerdo que habría resuelto los cargos fiscales y de posesión de armas.

Los demócratas se han quejado en privado del fiscal general, según The New York Times. Consideran que estuvo lento para investigar los intentos del expresidente Donald Trump de anular las elecciones de 2020 y que no debería haber nombrado a Robert K. Hur, un veterano fiscal que trabajó en la Administración Trump, para examinar «la posible eliminación y retención no autorizada de documentos clasificados u otros registros descubiertos».