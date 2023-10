Guerra entre Israel y Hamás, en directo: muertos, secuestrados y última hora de los bombardeos en la Franja de Gaza

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, afirmó hoy desde Bagdad que el Ejército israelí está "allanando el camino para la limpieza étnica" en Gaza al no permitir la entrada de alimentos, agua o combustible después de imponer un completo asedio al enclave en represalia por el ataque del grupo islamista Hamás. "El ejército de ocupación anunció desde el principio que no se permitiría la entrada de alimentos, agua o combustible en Gaza, privando así a los palestinos de su humanidad y allanando el camino para la limpieza étnica", dijo el responsable de la entidad panárabe, una de las figuras diplomáticas que más categórica está siendo contra Israel. "El desplazamiento forzado es un crimen de guerra, el acto de no distinguir entre civiles y combatientes es un crimen de guerra, y el castigo colectivo es un crimen de guerra. Esto es un crimen de guerra", subrayó Abulgueit en su discurso durante la apertura de la trigésima novena sesión del Consejo de Ministros Árabes de Justicia, cuya sede está en Bagdad, la capital iraquí.