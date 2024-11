Guerra Rusia-Ucrania, en directo: el Kremlin afirma haber acelerado su ofensiva en el este de Ucrania

Fuentes del medio The New Voice of Ukraine han declarado, este sábado, que el presidente Volodimir Zelenski está considerando un cambio en el sistema y estructura militar del país para "reducir la burocracia" y facilitar la gestión de efectivos en la lucha contra Rusia.

Zelensky tiene la intención de emprender una transición del actual sistema de brigadas a un sistema de cuerpos, ya que muchas unidades que se crearon temporalmente no conocen a sus subordinados