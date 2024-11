Rusia habría reclutado a cientos de mercenarios yemenís para luchar en Ucrania

En las últimas semanas, la Guerra de Ucrania ha entrado en una nueva fase. La escalada de tensión en la contienda comenzó con la firma de un nuevo tratado de apoyo entre Rusia y Corea de Norte, que se ha acabado traduciendo en la incorporación cerca de 10.000 soldados norcoreanos en el ejército ruso. Sin embargo, según el 'Financial Times', los norcoreanos no han sido los únicos en sumarse a la contienda.

El periódico británico ha confirmado este domingo que las fuerzas armadas rusas han reclutado a cientos hombres de origen yemení para luchar contra Ucrania. 'FT' desvela que los reclutas viajaron a Rusia con la promesa de salarios altos, e incluso la ciudadana rusa, pero una vez allí, fueron enviados "a la fuerza" al frente, en lo que describen como una red de tráfico en la que estaban involucradas empresas vinculadas al grupo insurgente de los Hutíes. Esta conexión nuevamente muestra el refuerzo de los lazos entre Moscú, y el grupo pro iraní.

Fueron presionados para firmar los contratos

El 'Financial Times' ha podido acceder a uno de los contratos firmados por los yemeníes, que fijan su incorporación a primeros de julio. La mayor parte de estos inmigrantes no contaban con formación militar, y fueron presionados para firmar un contrato que no podían leer.

A principios de marzo de este año,'Kyiv Independent' desveló que Rusia ya había comenzado a reclutar a mercenarios extranjeros para incorporarlos a sus filas. Algunos de estos nuevos combatientes procedían de países que afrontan una complicada situación económica como Nepal, Somalia, India y Cuba. Con esta medida, el Ministerio de defensa del Reino Unido asegura que el Kremlin buscaba evitar el anuncio de otra movilización antes de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar ese mismo mes.

Rusia ayudó a los hutíes a atacar barcos occidentales

No es la primera vez que Rusia y los hutíes colaboran. A finales de octubre, 'The Wall Street Journal' confirmó que Moscú habría proporcionado datos satelitales a los rebeldes yemeníes alineados con Irán, con el fin de ayudarles a atacar a buques occidentales en aguas del Mar Rojo. Estos ataques se perpetraron con misiles y drones.

En el artículo, el medio estadounidense ya anticipó la posibilidad de que Rusia estuviera colaborando con el movimiento pro iraní para conseguir su apoyo militar, además de contribuir a su objetivo de desestabilizar la región y hacer daños a los intereses occidentales. Algo que preocupa a Washington, quien teme la posibilidad de que Moscú pueda proporcionar a los rebeldes yemeníes misiles antiaéreos y antibuque para apoyar a Irán.