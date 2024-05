Hamás alerta de que el sistema sanitario en Gaza podría "colapsar en unas pocas horas"

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, han alertado este lunes de que el sistema sanitario del enclave podría "colapsar en unas pocas horas" a causa de la ausencia de combustible tras el bloqueo por parte de Israel del paso de Rafah hace cerca de una semana. "Unas pocas horas nos separan del colapso del sistema sanitario en la Franja de Gaza a causa del fracaso a la hora de entregar el combustible necesario para operar los generadores eléctricos en hospitales, ambulancias y transportes", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un breve comunicado en su cuenta en Telegram. Las autoridades gazatíes y la comunidad internacional han advertido durante la última semana del drástico agravamiento de la crisis humanitaria en el enclave a causa del recrudecimiento de la ofensiva de Israel y de la ausencia de ayuda humanitaria después de que las tropas israelíes tomaran la semana pasada el lado palestino del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, bloqueando la entrada de ayuda y la salida de enfermos y heridos. En este sentido, el coordinador de emergencias del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Gaza, Hamish Young, afirmó el viernes de que la situación en la Franja "empeorará si no se reactivan las operaciones humanitarias en 48 horas" y recalcó que se están agotando "los últimos suministros". Así, dijo que "Hamish Young" en unos días si no se procedía a la reactivación de la entrega de combustible y otra ayuda. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jens Laerke, ya indicó el 7 de mayo, tras la toma del paso por parte de Israel, que esta situación supone "un golpe devastador" para las operaciones humanitarias en Gaza. "Si no entra combustible durante un periodo prolongado de tiempo es una forma muy efectiva de enterrar las operaciones humanitarias", zanjó.