Ya hay 24 fallecidos por las inundaciones en Texas

Al menos 24 personas han fallecido en el estado estadounidense de Texas tras una súbita inundación producida por la crecida del río Guadalupe que se ha llevado por delante varias viviendas y forzado la evacuación de todos los habitantes del condado de Kerr que residían cerca del cauce.

El sheriff del condado, Larry L. Leithal, ha actualizado el balance de víctimas mortales después de confirmar en una primera rueda de prensa la muerte de al menos 13 personas, sin descartar que la cifra de muertos y heridos vaya en aumento, pues "aún hay varios desaparecidos".

Por su parte, el vicegobernador, Dan Patrick, ha notificado la desaparición de un grupo de unos 20 niños de un campamento a los que aún no han podido localizar, informa la cadena CNN. Patrick ha señalado, no obstante, que eso "no significa que estén perdidas".

La Policía del condado ha descrito la situación como "catastrófica". "Quienes se encuentren cerca de arroyos, riachuelos y el río Guadalupe deben trasladarse inmediatamente a zonas más altas, y quienes ya estén refugiados: quédense en sus hogares y no intenten desplazarse", ha avisado en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Así las cosas, el gobernador, Greg Abbott, ha subrayado que el estado pondrá "todos los recursos disponibles" a disposición de los afectados. "La prioridad inmediata es salvar vidas", ha proclamado al hacerse eco de la labor de los servicios de emergencia que trabajan contrarreloj para localizar a personas que hayan podido quedar atrapadas.

Abbott ha señalado, además, que los funcionarios locales y estatales desplegados sobre el terreno "permanecerán en una postura de búsqueda y rescate" durante toda la noche.

Hasta el momento, un total de 237 personas han sido rescatadas o evacuadas, 167 de ellas en helicóptero, según declaraciones del mayor general Thomas M. Suelzer en una rueda de prensa recogida por el mismo medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha hecho eco de la noticia y ha tildado las inundaciones de Texas de "terribles", al tiempo que ha asegurado apoyo federal para asumir las consecuencias.

"Es terrible. ¿Lo de las inundaciones? Es impactante. Todavía no saben cuántas personas han fallecido, pero parece que algunos jóvenes han muerto", ha expresado el mandatario en declaraciones a los periodistas desde el Air Force One recogidas por CNN.

En la misma línea, Trump ha revelado que su equipo de gobierno está trabajando ya con el gobernador para hacer frente a esta "terrible situación" y ha reiterado que "se encargarán de ellos" al ser preguntado sobre si habría ayuda federal para los afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su alerta naranja por inundaciones y las crecidas del Guadalupe, cuyo nivel de agua ha alcanzado en ciertas partes la segunda altura más elevada de su registro histórico.