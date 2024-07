Hugo Carvajal: "Luis Arce y Evo Morales mantienen una lucha descarnada por el poder"

El sociólogo Hugo Carvajal (Tarija, Bolivia 1953) está convencido de que el intento de golpe militar para derrocar al presidente Luis Arce fue "un montaje bochornoso" orquestado desde la propia oficina del jefe del Estado boliviano para detener su caída de popularidad y desviar la atención ante la crisis económica que sufre el país. Carvahal, que fue presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Educación del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, responde a la LA RAZÓN vía telefónica.

¿Cree que Bolivia ha habido un golpe militar promovido por el propio presidente Luis Arce como denuncian algunos diputados opositores?

Así es. Fue un montaje de un espectáculo bochornoso que no creo que pueda ser concebido como algo serio porque para hablar de golpe de estado tiene que haber un mínimo de coordinación de las Fuerzas Armadas, cosa que no se dio ni se pudo vislumbrar en la acción del comandante del Ejército general Zúñiga. La única coordinación fue con el presidente de la República con el fin de darle un oxígeno político y frenar la caída libre que tiene en popularidad, con una situación muy deteriorada a nivel político y económico. Este libreto de actuación también se ha visto en Ecuador y Venezuela con el mismo objetivo de recuperar la iniciativa política.

¿Cuál es la disputa entre el presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales, antaño aliados estrechos en el gobierno?

Es una disputa de poder, no se trata de una diferencia ideológica ni política, lo que se percibe es una lucha descarnada y cruda por el poder y no para beneficio de los bolivianos sino para acceder al botín, a las migajas del botín porque ese botín ya fue despilfarrado en parte por Evo Morales cuando Arce era precisamente ministro de Hacienda.

¿Qué apoyo tenía Zúñiga dentro del Ejército?

No se movió ni una sola guarnición militar excepto la que corresponde a la comandancia general del ejército que él movilizó. El general Zúñiga era un acolito de Arce y estaba totalmente supeditado a las Fuerzas Armadas y al presidente de la república. Él no llegó al puesto por méritos sino por confianza política del presidente; además, estaba a punto de pasar a la reserva. Zúñiga abrió el fin de semana una disputa política -algo que no podría hacer al ser parte de las fuerzas armadas- contra Evo Morales, lo que mostró que ya se había comenzado a armar un tejido de complicidad entre el presidente y él mismo.

¿Cómo ha sido la gestión de Luis Arce?

La gestión de Arce está dejando mucho que desear, nos está metiendo en un pozo profundo y oscuro porque ha dejado al país sin reservas monetarias, ha descapitalizado económica y técnicamente a la principal empresa petrolera del país. Bolivia ha pasado de ser exportador a importar gasolina y diésel; no hay inversión directa en el país y no ha detenido el déficit fiscal que desató en 2014 cuando él era ministro de Hacienda. Todo esto va a generar conflictos sociales. La ultima encuesta dice que ha bajado en el índice popularidad desde el 55% que tuvo cuando llegó a la presidencia al 28%.

¿Podrá presentarse Evo Morales a las presidenciales de 2025?

Evo Morales no puede presentarse porque ya fue presidente dos veces y la Constitución prohíbe más de dos mandatos. Es cierto que existe un vacío en la Carta Magna porque no dice qué pasa si hay un paréntesis entre mandato y mandato. Morales quiere forzar una vez más porque sabe que la disputa del poder político es esencial porque si es desplazado va a ser perseguido ya que existe una judicialización de la política. El MAS, el partido de Morales, sabe que si va dividido a las elecciones tiene serias posibilidades de perder el poder. Zapatero y Alberto Fernández han estado en Bolivia tratando de mediar y acercar posturas, pero no ha sido posible.