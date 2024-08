¿Cómo valora el inicio de la Convención Nacional Demócrata bajo la batuta de Kamala Harris? ¿Qué desafíos se presentan?

La vicepresidenta se enfrenta a una dura tarea el jueves por la noche. Barack Obama dijo una vez que hay que hacer campaña en poesía y gobernar en prosa. Pues bien, Harris tiene que hacer ambas cosas en su discurso: tiene que animar a la base demócrata y, al mismo tiempo, demostrar que es una opción política viable para los votantes independientes y los republicanos contrarios a Trump en noviembre, con propuestas políticas específicas que no los alienen. Tiene que mantener el impulso que su campaña ha generado hasta ahora. No es tarea fácil.

¿Qué le pareció el discurso de despedida de Joe Biden?

Me sentí mal por el presidente. El Comité Nacional Demócrata lo trató bastante mal y lo relegó a un discurso tardío fuera del horario de máxima audiencia la primera noche. La mayoría de los estadounidenses probablemente estaban durmiendo cuando. pronunció su discurso. Se merecía algo mejor, dada la repercusión de su presidencia. La política es un negocio cruel.

¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre esta convención y la histórica convención de 1968? ¿Le pasará factura a Harris la postura de la Administración Biden ante la guerra israelí en Gaza?

La historia puede repetirse a veces, pero no este año. Aunque se ha hablado mucho de la reedición de 1968, anoche se demostró lo errónea que es esa comparación. El impacto de la guerra de Gaza no se acerca ni de lejos al impacto de la guerra de Vietnam sobre los demócratas en 1968. El partido se estaba destrozando literalmente tanto dentro como fuera de la sala de convenciones aquel violento y tumultuoso año. Claro que hubo protestas anoche, pero fueron relativamente menores comparadas con lo que ocurrió hace casi seis décadas. En general, me impresionó el nivel de unidad proyectado por el Partido Demócrata. El humorista estadounidense Will Rogers dijo una vez que no pertenecía a ningún partido organizado, sino que era demócrata. Obviamente, eso ha cambiado en esta ocasión.