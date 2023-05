Los independentistas de la Polinesia Francesa prometen celebrar un referéndum tras su victoria electoral

Los separatistas ganaron este domingo las elecciones territoriales en la Polinesia Francesa, una victoria que les garantiza las riendas de la comunidad del Pacífico Sur durante cinco años y abre el camino a un posible referéndum de autodeterminación.

La lista del partido Tavini huiraatira que encabeza el expresidente del gobierno Oscar Temaru obtuvo el 44,3% de los votos en la segunda vuelta y, gracias al método de votación, la mayoría absoluta de 38 de los 57 escaños de la Asamblea Territorial, según a los resultados provisionales de la Alta Comisión de la República en Nueva Caledonia.

Le precedió la del presidente autonomista saliente Edouard Fritch, acreditado con el 38,5% de los votos (16 escaños), y la del exvicepresidente autonomista Nuihau Laurey (17,1% de los votos y 3 escaños), según estos resultados.

El partido de Oscar Temaru, de 78 años, debe presentar la candidatura del diputado moderado Moetai Brotherson, de 51 años, para el cargo de primer ministro el 10 de mayo.

Esta clara victoria sitúa al campo independentista en una posición de fuerza frente al Estado francés para negociar un referéndum de autodeterminación de este territorio, tan grande como Europa, de cinco archipiélagos a 17.000 kilómetros de París.

Si principalmente hicieron campaña sobre el poder adquisitivo, los separatistas también dieron a conocer que querían iniciar un proceso de descolonización.

"No vamos a ser independientes ni mañana ni la próxima semana", sin embargo aseguró el Sr. Brotherson tras su victoria en el canal de televisión TNTV. "No tengo ningún problema en trabajar con el Estado y eso no cambiará mañana", continuó el político electo, una figura del ala moderada de su partido.

"Los polinesios votaron por el cambio. El Gobierno toma nota de esta elección democrática", reaccionó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en Twitter. "Trabajaremos con la mayoría recién elegida con compromiso y rigor, para seguir mejorando la vida cotidiana de nuestros conciudadanos polinesios".

Francia siempre se ha negado a organizar un referéndum de autodeterminación en esta comunidad de ultramar. Esta es la primera vez que los separatistas tienen una sólida mayoría al frente de Polinesia. Derrocados según alianzas y rupturas entre 2004 y 2013, nunca retuvieron el poder por un período completo.

Desde la autonomía interna de 1984, los autonomistas han ejercido el poder casi ininterrumpidamente fuera de estos nueve años de inestabilidad. El saliente Edouard Fritch, de 71 años, en el cargo desde hace nueve años, ya fue ministro en el gobierno de 1984.

Tras haber ganado los tres escaños de diputados asignados a Polinesia durante las elecciones legislativas de 2022, los separatistas se beneficiaron ampliamente el domingo del arrastre de votos de los partidos eliminados en la primera vuelta del 16 de abril, que todos hicieron campaña contra Edouard Fritch. Su lista quedó en primer lugar con el 34,9%, frente al 30,46% de Fritch y el 14,53 % de Laurey.

Claramente vencido, el líder autonomista pagó primero el precio de la mala comunicación de su Gobierno durante la pandemia. A pesar de un historial económico bastante positivo, algunos votantes también lo culparon de la alta inflación que sufrió Polinesia en 2022 (8,5%), porque introdujo un nuevo IVA para preservar la seguridad social local.

Fritch había jugado todo al unir fuerzas el día después de la primera ronda con Gaston Flosse, su antiguo mentor y exsuegro, con quien estaba en desacuerdo.

Condenado en múltiples ocasiones e inelegible, Flosse, de 91 años, considerado durante mucho tiempo el dueño indiscutible de Polinesia, no pudo participar en la votación. Pero la lista encabezada por su partido (11,88%) se acercó mucho al limite requerido (12,5%) para clasificars en la segunda vuelta.

Fritch expresó su "decepción" tras su derrota. "Nuestro país es autónomo y lucharemos para que así quede dentro de la República", añadió a la prensa, "la independencia no es el futuro de este país".

Desde París, la izquierda saludó la victoria del campo independentista. Jean-Luc Mélenchon (LFI) se mostró encantado de que "empiece una nueva era". Polinesia "necesitaba una alternativa de izquierda para luchar contra la pobreza y la desigualdad", subrayó Olivier Faure (PS).