Indginación en Ucrania ante Trump: «Un aliado no te dice públicamente que eres débil. Fue un intento de forzar la rendición»

Para muchos en Ucrania, el trato despectivo que Donald Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, dispensaron a su presidente en su reunión en Washington el viernes se convirtió en la señal más fuerte hasta ahora de que Estados Unidos puede haber dejado de ser de facto un aliado de Ucrania y ha aceptado la retórica rusa de «culpar a la víctima».

«Si Ucrania hubiera querido rendirse, Zelenski podría haber ido a Moscú, no a Washington», ha sido una reacción común entre los ucranianos que vieron cómo se desarrollaba la desastrosa reunión en la capital de su otrora mayor partidario. «Un aliado, un socio, no te dice públicamente en presencia de la prensa que eres débil, que no tienes cartas en la mano y que no puedes sobrevivir sin ayuda. Esto fue un intento de forzar la rendición», comentó Max Kolesnikov, un veterano del ejército ucraniano, en X.

Algunos aún opinan que Zelenski debería haber hecho todo lo posible por guardar silencio ante las acusaciones de ingratitud y otras alegaciones infundadas formuladas por líderes estadounidenses. «Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos no deberían equivaler a relaciones entre Zelenski y Trump», reaccionó un líder de la oposición, Petro Poroshenko, aunque se abstuvo de criticar al presidente en aras de la unidad. Sin embargo, muchos ven los acontecimientos como inevitables o incluso intencionales.

Los líderes estadounidenses querían que las conversaciones fracasaran, para evitar firmar un acuerdo sobre recursos naturales que pudiera demostrar que Ucrania está abierta a la cooperación y así poner toda la culpa en Zelenski, cree Khrystyna Shumska, de 36 años, de Leópolis.

Hasta ahora confiaba en que Trump pudiera sacudir el incierto status quo y obligar a Rusia a la paz mediante la fuerza y ​​la imprevisibilidad. Sin embargo, todo se fue cuesta abajo rápidamente después de que su llamada a Putin iniciara conversaciones bilaterales con Rusia, sin la participación de Ucrania. «Parece que sabían que Zelenski no se quedaría callado cuando escuchara sus mentiras y que entonces podrían culparlo de todo», explicó a este periódico.

El presidente ucraniano hizo lo correcto al enfrentarse a Vance y a Trump y no dejar que humillaran al país invadido, afirmaron numerosos mensajes en las redes sociales, al tiempo que comparaban el comportamiento de Trump con el de la mafia o las bandas callejeras.

El politólogo Oleksandr Sushko también cree que la ruptura entre Trump y Zelenski se habría producido de todos modos. «La prioridad de Trump es un acuerdo rápido. Eso significa que tiene prisa. Y cuando una parte (Trump) tiene prisa y la otra (Putin) no, este último dictará sus condiciones», explicó.

Según él, lo más probable es que, tal como están las cosas ahora, EEUU y Rusia acaben acordando exigencias comunes a Ucrania que la dejarían sin los territorios ocupados, sin garantías de seguridad ni un ejército fuerte. Ningún líder ucraniano firmaría algo así, señaló Sushko.

Algunos aún esperan que Estados Unidos cambie su postura. Marusia Alferova invitaría a Trump y a su equipo a pasar al menos un día en Jarkiv o cualquier zona cercana a la línea del frente. «Tal vez si finalmente ven con sus propios ojos lo que está haciendo Rusia, podrán entender la situación», dijo a LA RAZÓN la joven voluntaria civil, que ayuda a los refugiados internos, la mañana después de que otro ataque con drones rusos hiriera a 12 civiles en su ciudad natal. Las autoridades ucranianas mantienen un tono pragmático. Lo fundamental es que hasta ahora los EEUU no han detenido su ayuda militar a Ucrania, subrayó a LA RAZÓN Oleksandr Merezhko, jefe de la comisión de asuntos exteriores del parlamento ucraniano. Ucrania lo necesita para salvar las vidas de su gente y tendrá que aprovechar todas las oportunidades disponibles para reconstruir las relaciones con Trump. «Ucrania todavía tiene muchos amigos entre los políticos estadounidenses, los medios de comunicación y el público en general», subrayó Merezhko.

Si EEUU deja de brindar apoyo militar, Ucrania se enfrentará al gran desafío de tener que reemplazar armas indispensables mediante el aumento de su propia producción y más ayuda o inversión de Europa. Los mensajes de ánimo que los ucranianos y su líder recibieron de sus socios europeos dan esperanza de que el país no se quedará solo ni siquiera en el peor de los casos,.

Sin embargo, reemplazar la inteligencia proporcionada en tiempo real por EEUU y las tecnologías utilizadas en las defensas aéreas sería imposible, al menos en el corto plazo, escribe Sergi Sidorenko para «Ukrainska Pravda». «Estados Unidos ha sido vital para ayudarnos a sobrevivir, lo reconozco», subrayó el propio Zelenski en un mensaje publicado el sábado. «A pesar del duro diálogo, seguimos siendo socios estratégicos. Pero tenemos que ser honestos y directos entre nosotros para entender realmente nuestros objetivos compartido», también escribió. Según Zelenski, Ucrania está dispuesta a firmar un acuerdo sobre los minerales, pero sería solo el primer paso. «Un alto el fuego sin garantías de seguridad es peligroso para Ucrania. Llevamos tres años luchando y el pueblo ucraniano necesita saber que Estados Unidos está de nuestro lado», subrayó.