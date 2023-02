Un informe demoledor de la propaganda china arremete contra la hegemonía de EEUU

China ha publicado esta semana un polémica y demoledor documento contra Estados Unidos considerado por analistas como un nuevo ejemplo del clima de la “nueva Guerra Fría” que se está viviendo, en este caso entre Washington y Pekín. El título del informe es “La hegemonía estadounidense y sus peligros” y supone un paso insólito y agresivo, dicen desde EEUU, de cómo Pekín quiere fomentar su narrativa recurriendo a la propaganda y ofreciendo una visión falseada de Estados Unidos en la que incluso se presenta a Moscú como víctima de las maniobras occidentales.

Publicado por el Ministerio de Exteriores del régimen chino, el informe -difundido por la agencia de noticias oficial china Xinhua- es muy crítico con la política internacional americana. “Desde que obtuvo la independencia en 1776, Estados Unidos ha buscado constantemente expandirse por la fuerza”, se lee en las páginas del documento, que denuncia que Washington emplea en Ucrania, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Pakistán y Yemen, "sus viejas tácticas y libra guerras a través de intermediarios, con drones y conflictos de baja intensidad". A los ojos de Pekín, el conflicto desencadenado por Rusia en Ucrania sería, por tanto, el resultado de maniobras occidentales.

En los últimos años, el presupuesto militar anual promedio de EEUU ha superado los 700.000 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 40 por ciento del total mundial, y que supera el de los 15 países que le siguen en la lista. Pekín también señala que Estados Unidos tiene unas800 bases militares en el extranjero,

Los ideólogos chinos aseguran que Estados Unidos ha desarrollado un rosario de actuaciones hegemónicas para organizar "revoluciones de color", instigar disputas regionales e incluso lanzar guerras directamente bajo el pretexto de promover la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Según dice Pekín, en enero de 2023, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó su nuevo libro "Never Give a Inch: Fighting for the America I Love" en el reveló que Estados Unidos había planeado intervenir en Venezuela. "El plan era obligar al gobierno de Maduro a llegar a un acuerdo con la oposición, privar a Venezuela de su capacidad para vender petróleo y oro a cambio de divisas, ejercer una gran presión sobre su economía e influir en las elecciones presidenciales de 2018".

En lo tocante al apartado de las armas, China asegura en este informe que Estados Unidos ha retrasado repetidamente la destrucción de armas químicas y se ha mostrado reacio a cumplir con sus obligaciones. "Se ha convertido en el mayor obstáculo para lograr "un mundo libre de armas químicas".

Pero quizá uno de los ámbitos donde China se muestra más afectada es en el de la industria tecnológica. Estados Unidos, dice el informe, ha inventado excusas para tomar medidas drásticas contra las empresas chinas de alta tecnología y ha incluido a más de 1000 empresas chinas en su lista de sanciones.

Desde Pekín lamentan que Washington haya impuesto controles a la biotecnología, la inteligencia artificial y haya reforzado las restricciones a la exportación y suprimido las aplicaciones de redes sociales chinas como TikTok y WeChat. También critica que EEII haya presionado a los Países Bajos y Japón para que restrinjan las exportaciones de chips y equipos relacionados con la alta tecnología a China.