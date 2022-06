Cuántas bases militares tiene la OTAN y en qué países están

La OTAN tiene 37 bases militares y comandos en Europa, tres en Turquía y dos en Estados Unidos, es decir un total de 42. Este es el mapa en el que se puede apreciar con detalle la ubicación de cada una de las bases. Esta situación podría cambiar después del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha anunciado en la cumbre de Madrid un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en Europa, en respuesta a la amenaza rusa, tras la agresión militar de Putin contra Ucrania.

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos envió 20.000 soldados adicionales a Europea, por lo que ahora tiene 100.000. Biden ha dicho que EEUU seguirá “ajustando” el uso “en función de la amenaza y en estrecha consulta con nuestros aliados”.

Mapa con las bases de la OTAN en Europa FOTO: OTAN OTAN

Los países que acogen bases de la OTAN son solo aquellos que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Actualmente, la organización militar tiene 30 países, pero muy pronto serán 32 ya que Suecia y Finlandia han pedido su adhesión y en la cumbre de Madrid se ha dado un impulso al proceso tras retirar Turquía el veto que había planteado. No todos los países europeos forman parte de la alianza atlántica, hay algunos como Irlanda, Austria, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Serbia que no están en la OTAN.

Sin embargo, la OTAN mantiene oficinas de enlace civil en países socios como Georgia, Moldavia, Ucrania y Rusia, pero no pueden ser consideradas bases militares.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte participa, además, en varias operaciones en diferentes países que no son miembros de alianza, como es el caso de Irak y en el pasado en Afganistán. También lidera operaciones en Kosovo, en el Mediterráneo y en la Unión Africana.

Sí que existe, en cambio multitud de bases militares de Estados Unidos por todo el mundo. Aunque las autoridades norteamericanas nunca han desvelado la cifra por motivos de seguridad, existe un estudio relevante sobre la materia que calcula unas 800 bases en decenas de países, incluido España.

Este estudio fue efectuado por el profesor David Vine, de la American University de Washington. Otras fuentes rebajan esta cifra. Así, un informe del Conflict Management and Peace Science Journal estima que hay alrededor de 173.000 tropas norteamericanas en todo el mundo desplegadas en 254 bases e instalaciones militares, desde la isla de Guam a Groenlandia pasando por España.

El enorme despliegue de soldados estadounidenses por el planeta es un efecto de la proyección del poder militar de Estados Unidos, soportado con un presupuesto en defensa de más de 700.000 millones de dólares anuales, muy por encima de lo que destinan sus rivales como China o Rusia.

La base naval de Rota en España

En España, la OTAN tiene la base naval de Rota (Cádiz), un espacio de uso conjunto en el que las fuerzas armadas de EEUU están asentadas desde hace casi 70 años. Esta base, que fue visitada en 2016 por el presidente de Estados Unidos Barack Obama, vio potenciada su aportación a la defensa internacional con el asentamiento en ella de los cuatro destructores norteamericanos tipo Arleigh Burke, que se verá aumentada con dos nuevos destructores; uno de ellos es el “USS Paul Ignatius” y ya está en España.

Países europeos con ojivas nucleares

Actualmente, y según datos del Center for Arms Control and Non-Proliferation, existen unas 150 bombas de gravedad nuclear B-61 estadounidenses en el Viejo Continente. Se trata de armas nucleares tácticas o no estratégicas lanzadas desde el aire y se encuentran estacionadas en cinco países europeos, cuatro de ellos miembros de la Unión Europea, en virtud del acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN.