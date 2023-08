La inteligencia de EEUU señala cuál es el error de la contraofensiva ucraniana

A medida que avanza la guerra y Ucrania se atasca en la contraofensiva para recuperar el territorio invadido por Rusia, surgen críticas en algunos sectores en Estados Unidos. Después de miles de millones de dólares enviados a Kiev, los resultados no son los esperados. Un informe de la comunidad de inteligencia estadounidense citado por The Washington Post dice que la ofensiva de Ucrania fracasó al no alcanzar su objetivo declarado, tomar la ciudad de Melitopol. Ucrania ha tratado de aislar Crimea del Ejército ruso en el sur del país al mismo tiempo que atacaba el puente del estrecho de Kerch que conecta Rusia con Crimea. De momento los ataques no han logrado derribar el puente, que era el principal objetivo en la ofensiva de este año. Este puente es una vía clave para asegurar el suministro de la península anexionada ilegalmente por Moscú en 2014.

Una de las críticas que se le hacen a Ucrania en EEUU es que tiene demasiadas tropas, incluidas algunas de sus mejores unidades de combate, en los lugares equivocados. Así lo aseguran funcionarios estadounidenses y occidentales citados por The New York Times, que explica que los comandantes ucranianos han dividido las tropas y el poder de fuego en partes iguales entre el este y el sur del país, motivo que explicaría en parte por qué Ucrania no puede cortar las líneas de suministro rusas en el sur.

La defensa rusa del suelo conquistado está dando buenos resultados hasta el momento, asegura el informe de la inteligencia de EEUU, una defensa establecida a partir de campos minados y trincheras. Esto dificulta que las tropas ucranianas puedan tomar Melitopol, fundamental para la contraofensiva porque se encuentra en la intersección de dos importantes carreteras y una línea ferroviaria que permiten a Rusia trasladar personal y equipo militar desde la península a otros territorios ocupados en el sur de Ucrania, explica The Washington Post.

Analistas militares estadounidenses aconsejan a los mandos ucranianos poner la máxima fuerza en el frente que avanza hacia Melitopol y en atravesar los campos minados rusos aunque el precio para las fuerzas ucranianas sea más soldados y equipo. Actualmente, el combate clave se está produciendo en la localidad de Robotyne, tomada hace unos días por Ucrania, que se encuentra a más de 80 kilómetros de Melitopol. En Robotyne los ucranianos han destinado sus fuerzas de reserva estratégicas mejor entrenadas, incluida la 82ª división aerotransportada ucraniana.

En esta batalla, Ucrania está usando buena parte de los equipos occidentales, con tanques Challenger II británicos, vehículos de combate de infantería Marder alemanes, blindados estadounidenses Stryker, vehículos de combate de infantería Bradley y otros resistentes a las minas (MRAP).

Otra de las dificultades señaladas es la falta de personal para combatir y reemplazar sus reservas estratégicas. Muchos jóvenes se fueron del país para evitar ser reclutados. El presidente Volodimir Zelenski tuvo que despedir hace unos días a los jefes de reclutamiento de todo el país tras detectar un sistema de sobornos de ucranianos para evitar ir a la guerra. Incluso se ha hablado de reclutar a hombres de más de 40 años para ir al frente.

En un artículo en "Weapons and Strategy", Stephen Bryen, investigador del Centro de Políticas de Seguridad y del Instituto Yorktown, asegura que Rusia se está preparando para iniciar una ofensiva y que ha reunido alrededor de 100.000 efectivos en el noreste de Ucrania que podrían desplegarse próximamente. El proceso está en marcha, explica, si bien no está claro por dónde comenzará la operación a gran escala. Algunos especulan que podría ser en Jarkiv, la segunda ciudad más grande del país. "Sin embargo, el ejército ruso tiene otras opciones: podría tratar de rodear al ejército principal de Ucrania desde el norte y el sur, una vez que la ofensiva ucraniana se acabe. Esto pondría en peligro al país y podría desencadenar una crisis existencial en Kiev", sostiene Bryen.

En una entrevista con el Washington Post, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, anticipó que "esta ofensiva iba a ser larga, iba a ser sangrienta y iba a ser lenta. Y eso es exactamente lo que es: larga, sangrienta y lenta, y es una pelea muy complicada".

Analistas de defensa recuerdan que, a diferencia de Ucrania, Rusia no tiene escasez de personal y su industria de guerra ahora funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y parece estar produciendo el equipo necesario para la guerra. Mientras, en Estados Unidos y en Europa, añade Bryen, existe "una grave escasez de trabajadores calificados" y problemas importantes en la cadena de suministro.

Malestar en el Congreso de EEUU

La prensa estadounidense se hace eco de los reproches que han lanzado algunos congresistas en el Capitolio en reuniones a puerta cerrada. Algunos republicanos se oponen a la solicitud del presidente Biden de enviar 20.600 millones de dólares adicionales en ayuda para Ucrania a tenor de los magros resultados de la ofensiva. Otros republicanos y, en menor medida, algunos demócratas han culpado a la administración por no enviar antes armas más potentes a Ucrania.