Irán promete una respuesta que "causará arrepentimiento" a cualquier "enemigo" que cometa "un error de cálculo"

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadé, ha prometido este martes una respuesta "firme y que causará arrepentimiento" a cualquier "enemigo" que cometa algún "error de cálculo", en medio de las tensiones en Oriente Próximo y ante las especulaciones sobre los posibles planes de Israel para atacar instalaciones nucleares iraníes.

Nasirzadé ha subrayado durante una ceremonia celebrada en la capital, Teherán, que "los valientes jóvenes nunca permitirán que el enemigo manche esta sagrada tierra", antes de sostener que los enemigos buscan "constantemente" generar "divisiones y discordia" en el seno de la sociedad del país centroasiático.

"La noble nación iraní, nuestros estimados comandantes y dedicados estadistas pueden estar seguros de que, con la valentía y determinación que he presenciado en nuestros soldados, no hay lugar para el temor al enemigo ni para retroceder de nuestros principios e ideales", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Por otra parte, ha destacado la contribución de los científicos iraníes al progreso en el país y ha ensalzado que "con estas mentes brillantes se han superado las sanciones y las amenazas el llegar a las máximas cotas de éxito, tal y como previó el líder de la revolución, Alí Jamenei, está al alcance de la mano".

Las palabras de Nasirzadé llegan menos de un mes después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmara que no cree que Estados Unidos o Israel vayan a cometer la "locura" de atacar las instalaciones nucleares del país y advirtiera de que una acción de este tipo recibiría "una respuesta inmediata y decisiva".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó a mediados de febrero desde Jerusalén que Irán no puede acceder a un arma nuclear y prometer que la Administración de Donald Trump dedicará sus esfuerzos a impedirlo. "Un Irán nuclear sería inmune a la presión y eso no puede ocurrir", afirmó durante una rueda de prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Por su parte, Netanyahu sostuvo que Israel ha dado un "enorme golpe" a Irán desde el estallido del conflicto en la Franja de Gaza y destacó que, con apoyo de Washington, "no hay duda de que Israelí puede terminar el trabajo y de que lo terminará", en una amenaza directa a Teherán.