Irán y EE UU se reúnen en Roma en busca de un acuerdo nuclear con crecientes diferencias

Irán y Estados Unidos mantienen este sábado en Roma unas segundas negociaciones sobre el programa atómico iraní con un creciente distanciamiento acerca de los objetivos de las conversaciones, con Washington que ha apuntado a un desmantelamiento nuclear total, mientras que Teherán se niega a renunciar al enriquecimiento de uranio.

Los dos históricos rivales empezaron la semana pasada las conversaciones indirectas mediadas por diplomáticos omaníes, en un primer encuentro en Omán que ambas partes calificaron de constructivo.

Incluso el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó el martes que los primeros contactos entre Teherán y Washington "se han llevado a cabo bien", aunque remarcó su desconfianza ante los estadounidenses.

Pero ese mismo día empezaron a aparecer diferencias acerca del alcance de las conversaciones, algo que tendrán que dirimir hoy en Roma los negociadores de cada país, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, de nuevo con mediación omaní.

El estadounidense habló en X de "detener y eliminar" el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán, cuando antes había hecho referencia solo a limitar la pureza de ese material.

Ese aparente cambio de postura ha provocado fuertes críticas en Teherán, donde Araqchí respondió en seguida para insistir que el derecho de su país a enriquecer uranio no es negociable.

Ayer mismo, Araqchí advirtió de que unas demandas "poco realistas" de Estados Unidos solo dificultarían la consecución de un acuerdo. "Unas demandas (de EE.UU.) que sean poco realistas únicamente reducirán la posibilidad de llegar a un acuerdo", dijo el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú. También criticó a Estados Unidos por mandar mensajes contradictorios acerca de las conversaciones nucleares.

"Escuchamos mensajes contradictorios de Estados Unidos. Esperamos seriedad y coherencia de la otra parte en sus puntos de vista y acciones durante las conversaciones", dijo Araqchí en Moscú, donde se reunió ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Al mismo tiempo subrayó que lo que "importa es lo que se dice en la mesa de negociaciones" con las que "Irán está plenamente comprometido".

Witkoff también insistido en incluir en las conversaciones el potente programa iraní de misiles balísticos con la "verificación del armamento, que incluye los misiles y el tipo de misiles que tienen almacenados".

Teherán siempre ha sostenido que su programa de misiles es un asunto separado, y la Guardia Revolucionaria Iraní afirmó esta semana que la capacidad defensiva del país es una línea roja que "no se puede negociar bajo ninguna circunstancia".

Nuevas amenazas de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha continuado con las amenazas contra el país persa si no alcanzan un acuerdo, como hizo el jueves al afirmar que no ha descartado un plan de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán.

"No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción", dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano aseguró que no cerrar un acuerdo "sería algo muy malo para Irán" y afirmó que "lo único que decimos es que no pueden tener un arma nuclear".

Trump abandonó durante su primer mandato el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.

Irán ha mantenido una intensa actividad diplomática durante esta semana, con el viaje de Araqchí a Moscú y una visita del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, a Teherán. Araqchí entregó en Moscú una carta de Jameneí a Putin, con quien además trató la cuestión nuclear.

Grossi, por su parte, se reunió con Araqchí en Teherán, donde advirtió que Irán y Estados Unidos "no tienen mucho tiempo" para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear, que en su opinión "debe ir acompañado de la verificación de la agencia".

Además, el ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán, realizó un viaje oficial a Teherán, en una de las visitas de mayor nivel desde que Irán y Arabia Saudí normalizaron sus relaciones diplomáticas en 2023.

Jamenei dijo a Bin Salmán que "es muchísimo mejor que los hermanos de Asia Occidental colaboren y se ayuden mutuamente, y no que dependan de otros", en una aparente referencia a Estados Unidos.