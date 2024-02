Irlanda aclara que no ha reconocido al Frente Polisario

Irlanda ha reafirmado, a través de su Embajada en Rabat, que no reconoce ni ha reconocido nunca la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y mantiene una postura constructiva respecto al conflicto artificial en torno al Sahara marroquí.

“La postura de Irlanda sobre el Sáhara Occidental, mantenida desde hace tiempo, es de pleno apoyo al proceso liderado por Naciones Unidas y a los esfuerzos del secretario general para alcanzar un acuerdo político definitivo y mutuamente aceptable sobre esta cuestión", aclaró la nota.

Esta declaración, según fuentes marroquíes, “clara e inequívoca emitida por dicha embajada irlandesa ha puesto fin a un intento de manipulación por el líder del Polisario, Brahim Ghali, que se jacta de una supuesta visita oficial a Dublín. Ante esta burda manipulación, las autoridades irlandesas han tenido que desenmascarar la mentira del Polisario, afirmando que su presencia fue"privada", no "oficial" como afirma”.

La declaración oficial de Irlanda puntualizó: "La visita de representantes del Frente Polisario a Irlanda la semana pasada fue una visita privada. Fue organizada por una micro asociación pro-Polisario activa en Irlanda. El Gobierno irlandés no está implicado en modo alguno ni es responsable de esta actividad, que no autorizó".

No han sido recibidos por ningún miembro del Gobierno irlandés según clarificó esta declaración oficial: "No se basó en una invitación oficial". A pesar de sus insistentes peticiones y del apoyo de sus intermediarios, los polisarios no mantuvieron conversaciones -ni oficiales ni extraoficiales- con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ni con sus servicios, ni con el ministro de Asuntos Exteriores, Micheal Martin.

La misma declaración oficial enfatizó que tampoco han sido recibidos por el poder legislativo irlandés. Los presidentes de ambas Cámaras, así como el presidente de la Comisión Mixta de Asuntos Exteriores, se negaron a recibirlos. Sólo algunos parlamentarios simpatizantes y partidarios del grupo les han recibido, a título personal -y no en nombre del Parlamento.