Israel da por liquidado a Hamás en Rafah tras matar a 500 terroristas y hallar decenas de túneles

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, asegura que Israel se está acercando al momento en el que podrá anunciar el desmantelamiento de la Brigada de Hamás en Rafah como "unidad de combate", tras más de un mes y medio de intensos ataques aéreos y presencia terrestre en este área meridional.

"Claramente nos acercamos al punto en el que podemos decir que hemos desmantelado la Brigada de Rafah, que no está derrotada en el sentido de que no quedan más terroristas, sino en el sentido de que ya no puede funcionar como una unidad de combate", dijo Halevi anoche tras una visita de evaluación a Rafah.

Su mensaje concuerda con el lanzado anoche por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que en una entrevista con el Canal 14 israelí anunció también que la fase militar de "alta intensidad" está a punto de terminarse.

En la Franja, tras más de ocho meses y medio de guerra, se superaron hoy los 37.600 muertos, la mayoría mujeres además de más de 15.800 niños palestinos.

"La etapa de alta intensidad de la guerra va a terminar", dijo el mandatario en una rara entrevista a medios locales para el programa Los Patriotas. "Esto sucederá muy pronto", añadió.

Además, Halevi se mostró satisfecho con el trabajo de las últimas semanas, que dijo se refleja en el número de milicianos eliminados, así como en la infraestructura y en las bocas de túneles de Hamás destruidos. Según estimaciones castrenses, se han destruido al menos 25 túneles en el corredor de Filadelfia, más de 200 bocas de túneles en barrios de Rafah y a unos 550 milicianos.

"El hecho de que la división 162 controle ahora el corredor de Filadelfia -como Israel llama a la franja divisoria con Egipto- desde el mar hasta la frontera entre Israel, Gaza y Egipto, es muy importante para cortar el suministro de Hamás a través de futuro contrabando", añadió, asegurando que ahora solo queda luchar contra los "activos clandestinos"; los milicianos escondidos capaces de reagruparse