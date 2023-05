El jefe de las Fuerzas Armadas de Polonia explica por qué Ucrania está perdiendo su potencia bélica frente a Rusia

Rajmund Andrzejczak, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Polonia, ha alertado de que Occidente se está quedando sin equipo militar para enviar a Ucrania mientras Rusia busca nuevos socios comerciales y aumenta la producción de misiles. En una intervención en la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia recogida por el diario Super Express, aseguró que Occidente tiene que mostrar más determinación para ayudar a Ucrania a "construir un futuro seguro".

"Cuando veo la guerra en Ucrania, lo hago a través de una mirada política, y lamentablemente no se ve bien", dijo el alto mando polaco en referencia a la situación en el frente. Andrzejczak añadió que en el corto plazo, a uno o dos años vista, "no hay nada que sugiera que Rusia no tiene dinero para la guerra". A su juicio, los instrumentos financieros que tenía antes de la guerra, la dinámica de gasto y la efectividad de las sanciones así como toda la compleja situación económica indican que Rusia tendrá dinero para seguir con la guerra.

"Ucrania tiene grandes problemas financieros. Sabemos cuánto necesita al mes. Sabemos cómo es la ayuda estadounidense, y la del resto de Occidente. También sabemos cómo es la ayuda polaca, porque somos el segundo donante y probablemente deberíamos ser una inspiración importante para otros países. La velocidad del daño financiero es, en mi opinión, desfavorable hoy a Ucrania", afirmó Andrzejczak.

Su visión del conflicto está muy lejos de ser optimista. "La guerra no es asunto de los militares. La guerra ha sido es una cuestión política, y en sus determinantes tiene un número clave de factores económicos: finanzas, problemas de infraestructura, problemas sociales, tecnología, producción de alimentos y todo un conjunto de problemas que deben ser resueltos".

El general destacó la importancia de la próxima cumbre anual de la OTAN que se celebrará en julio en la ciudad de Vilna. "Será una muestra más de nuestra credibilidad, no solo de la OTAN, sino de todo Occidente. Si llegamos tarde, si no aprovechamos esta oportunidad y no mostramos determinación, no le daremos a Ucrania la oportunidad de construir su futuro seguro".

El panorama es especialmente delicado en lo tocante a la transferencia de armas a Ucrania. "Simplemente no tenemos municiones. La industria no está lista para enviar equipos a Ucrania, pero tampoco lo está para reponer nuestras existencias, que se están acabando".

Otro aviso que lanzó el general hace referencia a la disparidad de los informes que se hacen sobre el campo de batalla. A su juicio existe "un marcado contraste" entre las evaluaciones sobre la guerra realizados en Occidente y la realidad en la primera línea del frente, especialmente en la ciudad de Bajmut, donde rusos y ucranianos luchan desde hace meses en un cruenta batalla que ha dejado miles de muertos en ambos bandos en un intento por controlar este punto crucial para el suministro de armas.

En este sentido, el ex marine Troy Offenbecker -que lucha en la legión extranjero al lado de los ucranianos- ya avisó en febrero de la gravedad de este enfrentamiento, que calificó como "picadora de carne" tanto para los soldados rusos como para los ucranianos. Según reveló en una entrevista con ABC News, la esperanza de vida de un soldado en la primera línea en Bajmut es de "cuatro horas".

Shoigu pide a la industria aumentar la producción de armas

Una muestra del poder de resistencia ruso sería el último anuncio realizado por el ministro de Defensa Serguéi Shoigú, quien instó a la industria armamentística nacional a aumentar la producción de armas para cubrir las necesidades de las tropas que combaten en Ucrania. Shoigú subrayó la necesidad de duplicar la producción de misiles de alta precisión. "Ahora es necesario duplicar la producción de armas de alta precisión a la mayor brevedad posible", enfatizó.

El ministro de Defensa ruso también reveló que las Fuerzas Armadas ya cuentan con "suficiente munición" para combatir "de forma eficaz" al enemigo. "En general, la industria militar cubre las necesidades del Ejército y la Flota", aseguró. No obstante, agregó, es necesario detectar a tiempo los riesgos de incumplimiento de los contratos por parte de algunas empresas para tomar las medidas adecuadas.

Estas declaraciones se producen días después de las quejas realizadas por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhinm, en las que denunciaba la escasez de armas y munición que sufren las fuerzas rusas en Ucrania.