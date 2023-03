Johnson nominó a su padre para recibir una condecoración real al dimitir como primer ministro

Fiel a su estilo hasta el final, Boris Johnson volvió este lunes a ocupar las portadas al solicitar que su padre, Stanley, reciba una condecoración real. En concreto, quiere que se convierta en "Caballero del Reino". Como cada primer ministro saliente, la ambición rubia -que se vio obligada a dimitir el pasado verano por la presión de sus propias filas tras una serie de escándalos- debe presentar la llamada “lista de honores de renuncia” para dar títulos a las personas que considere han sido claves en su mandato.

Por lo general, se otorga a los asesores o miembros del gabinete. Sin embargo, la lista de Johnson, aparte de ser mucho más larga que la presentada en su día por sus predecesores (son 100 nombres) incluye a su padre, planteando dudas sobre el uso sistema que realiza para recompensar a los miembros de su familia. En su día, ya nominó a su hermano Jo, un ex ministro, para un título nobiliario en 2020, convirtiéndole en `Lord Johnson de Marylebone´.

La nominación ahora a su padre es aún más conflictiva. Y ya no sólo por el hecho de que nunca ha llegado a ocupar un cargo en el Gobierno, sino porque se trata de una figura a la que también persigue la polémica. Stanley Johnson -ex eurodiputado- fue acusado en 2021 por la diputada conservadora Caroline Nokes y por una periodista de haberles realizado "tocamientos" en el marco del congreso anual del Partido Conservador. En concreto, Nokes, presidenta de la comisión parlamentaria de Mujeres e Igualdades, afirmó que le había dado un "cachete en el trasero" y había hecho "comentarios vulgares" sobre ella durante un congreso celebrado por la formación en 2003, algo que el padre del ex primer ministro afirmó "no recordar".

Asimismo, en la biografía de Boris Johnson de 2020 de Tom Bower se asegura que su padre le había roto la nariz a su madre en uno de sus muchos enfrentamientos, algo que Stanley dice “lamentar profundamente”.

La lista de Johnson pone ahora en una más que compleja situación al actual primer ministro Rishi Sunak, con quien la ambición rubia no guarda especial relación. El título de caballero debe pasar por el comité de honores de la Oficina del Gabinete para su aprobación. Y en última instancia debe ser firmada por el Número 10, que se enfrenta además a otra decisión complicada tras la nominación sin precedentes por parte de Johnson a cuatro diputados en funciones para el título de Lord.