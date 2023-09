"A Kim Jong-un no le importan demasiado las posibles sanciones que Estados Unidos"

Las autoridades rusas y norcoreanas han acordado este miércoles celebrar nuevos encuentros en un futuro cercano tras la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que ha tenido lugar en el cosmódromo de Vostochni. Una reunión en la que ambos brindaron "por una vieja amistad" y mostraron su buena sintonía y un enemigo común que los une: Estados Unidos, quien ha amenazado a Pyongyang con "nuevas sanciones" si continúa el acercamiento.Ramón Pacheco Pardo, catedrático de Relaciones Internacionales en el King’s College de Londres, cree que habrá un acuerdo para que Pyongyang suministre armas a Moscú, tanto de proyectiles de artillería como de misiles.

¿Cree que Kim Jong-un se arriesgará a vender armas a Rusia?

No creo que a Kim Jong-un le importen demasiado las posibles sanciones que Estados Unidos, Europa y Corea del Sur puedan imponer. Así que pienso que sí que transferirá armas a Rusia, tanto proyectiles de artillería como tal vez misiles.

¿Qué se puede esperar de la cumbre esta reunión?

Creo que Kim y Putin anunciarán la colaboración entre sus países y su oposición al «imperialismo» de Estados Unidos y tal vez la OTAN. Pero no creo que anuncien el tipo de acuerdo sobre transferencia de armamentos que puedan alcanzar.

¿Podría ser un acuerdo de transferencia de armas secreto?

Yo creo que será secreto, sí.

¿Seguirá Corea del Norte haciendo ensayos de misiles y realizará incluso una prueba nuclear próximamente?

Seguro que Corea del Norte seguirá realizando ensayos de misiles. No tiene razón para dejar de hacerlos, pues no tiene ningún tipo de dialogo con Estados Unidos y Corea del Sur en marca. Respecto a in posible ensayo nuclear, creo que ni siquiera Kim sabe si quiere ir adelante con el o no.

¿Los vínculos militares de Rusia con China serán cada vez más estrechos? En qué papel queda Corea del Norte en ese nuevo eje antioccidental?

Corea del Norte es un apoyo militar y diplomático al eje China-Rusia. Pero su papel es mas secundario, bajo mi punto de vista.

El rearme en Asia es cada vez mayor, tanto en Japón, Corea del Sur, Australia. ¿Es miedo a China o una política impulsada por EEUU?

Bajo mi punto de vista, la principal razón del rearme de Australia, Corea del Sur y Japón es la amenaza que sienten por parte de China, sobre todo desde que Xi Jinping tomó el poder y comenzó a seguir una política exterior y militar más agresiva. Así pues, este rearme se está desarrollando independientemente de la política de Estados Unidos hacia Asia y el Indo-Pacifico. Pero también hay que decir que tanto Camberra como Seúl como Tokio temen la posible vuelta al poder de Trump en Estados Unidos, o de un presidente con las mismas ideas que Trump respecto a los aliados de Washington. Así que estos países también se están rearmando para poder defenderse por sí mismos, sin tener una dependencia excesiva de Estados Unidos. También hay que añadir que este rearme es producto del hecho de que no hay una organización similar a la OTAN en la región. Los miembros europeos de la OTAN se pudieron permitir reducir su gasto en defensa tras la Guerra Fría gracias a que parecía que la OTAN iba a frenar una potencial agresión de Rusia. Pero los países asiáticos nunca han tenido esta oportunidad, de ahí que su gasto en defensa está siendo ahora más alto que el de otros países.