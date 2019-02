La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), dominada por la oposición, ha designado una Junta administradora para controlar la industria petrolera del país, así como la empresa estatal PDVSA y su filial en Estados Unidos, Citgo. La decisión del legislativo fue aprobada tras ser presentado un informe de la Comisión de Energía y Petróleo. Con esta medida, Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada integran la Junta Directiva de PDVSA, una empresa golpeada por una crisis de productividad e investigaciones por corrupción.

La especialista Luisa Palacios liderará la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo. Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla acompañarán a Palacios. Citgo está considerada como la séptima refinería en Estados Unidos, con capacidad para procesar 750.000 barriles por día de los crudos pesados y extrapesados que produce PDVSA. Se calcula que controla el 4 % del mercado estadounidense. El Parlamento también designó a Palacios y Rincón al frente de Citgo Holding Inc., así como a Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser. Sin embargo, no se indicó como se realizó el proceso de selección y tampoco se ofrecieron detalles sobre la experiencia de los designados.De acuerdo con los opositores, esta decisión permite “la protección de activos de la empresa Citgo” ante los arbitrajes que enfrenta Venezuela por el incumplimiento de algunas millonarias obligaciones.

Sobre la industria petrolera venezolana pesa una batería de sanciones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que se levantarán de forma automática cuando el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se aparte de la Presidencia. Ante ello, el Parlamento faculta a la recién nombrada Junta de Citgo a ubicar en el mercado “petróleo pesado alternativo al menor coste posible”, en vista de la imposibilidad de PDVSA para proveerlo. Maduro dijo la semana pasada que las sanciones son un intento de Estados Unidos por despojar a Venezuela de Citgo, al tiempo que advirtió con la justicia a “toda persona que acepte nombramientos ilegales que usurpen cargos en PDVSA o Citgo”.