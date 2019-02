Ilhan Omar, la primera mujer musulmana elegida -por el Partido Demócrata- para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, está en el ojo del huracán. Sus tuits sobre Israel han desatado tal tormenta política tanto en la red como fuera de ella que le ha valido las críticas tanto de su partido como de los republicanos.

El origen del tumulto fue un primer mensaje de Omar en Twitter el pasado domingo contra el Comité de Asuntos Públicos Americano-israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés), al que acusaba de pagar a políticos estadounidenses para que apoyaran a Israel. El Comité no hace donaciones a ningún candidato, pero sí financia viajes de congresistas a Israel. Era su respuesta al portavoz republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en el que prometía tomar “medidas” ante las críticas a Israel de Omar y la también demócrata y musulmana Rashida Tlaib. “Todo es por los ‘’Benjamins’’, chico”, replicó Omar en referencia a la efigie de Benjamin Franklin impresa en los billetes de cien dólares.

No fue necesario añadir más para que toda la furia de los republicanos se lanzara sobre ella. También ilustres de su partido como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien acusó a Omar de emplear “lenguaje antisemítico” y le exigió que se disculpase. “Defendemos contundentemente a Israel en el Congreso porque entendemos que nuestro apoyo se basa en valores comunes e intereses estratégicos”, dijo Pelosi en un comunicado suscrito por otros líderes demócratas del Congreso. “La crítica legítima a las políticas de Israel está amparada por los valores de la libertad de expresión y el debate democrático que comparten EE UU e Israel, pero el uso de expresiones antisemitas y de acusaciones racistas por parte de la congresista Omar son profundamente ofensivas”, prosigue el texto.

Poco despés Omar tuvo una conversación con Pelosi y, a través de las redes sociales que se han convertido en su celda de tortura, pidió finalmente las disculpas con las que pretende aplacar las críticas que le ha costado su bisoñez en estas lides. Una primera penitencia con la que podrá calibrar las dificultades y riesgos que entraña tener un puesto en el Capitolio. “El antisemitismo es real y agradezco a los aliados y compañeros judíos que me están educando sobre la dolorosa historia de los exabruptos antisemitas. Nunca fue mi intención ofender a mis electores o a los judeoamericanos en su conjunto. Siempre debemos estar dispuestos a dar marcha atrás y pensar críticamente igual que espero que la gente me escuche cuando otros me atacan por mi identidad. Por ello me disculpo”, aseguró.