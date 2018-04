Lo que Facebook puede seguir haciendo con sus datos

Tras el escándalo que ha hecho tambalear Facebook, muchos se estarán preguntando si la red social de Mark Zuckerberg puede seguir teniendo acceso a nuestros datos. La respuesta es sí, ¿pero de que información estaríamos hablando?

Hay un método muy sencillo para averiguarlo. Ir a nuestra cuenta de Facebook, luego a «Configuración» y en la parte inferior, seleccionar «Descargar tu Información». Quien firma este artículo hizo esto. Vale primero aclarar que desde el 21 de julio de 2017 no he publicado nuevo contenido, apenas he enviado algún mensaje (respuestas a otros que recibía) y tenido casi cero interacción con otros usuarios (Likes o comentarios y/o descarga de aplicaciones).

Al descargarme los datos que Facebook tiene de mí (y que yo he autorizado a utilizar) descubrí que llega a los 150 MB o lo que es lo mismo, unos 600 libros de 200 páginas. Allí están incluidos todos (sí, todos) los mensajes que envié o recibí, mis likes, lo que Facebook cree que me interesa en base a mis contactos, aplicaciones, cada vez que ingresé en mi cuenta y desde dónde y con qué dispositivo. Y todo eso teniendo en cuenta que no tengo Facebook en mi teléfono, de lo contrario también tendría acceso a todos los mensajes de audio enviados o recibidos y la lista de mis contactos.

Pero todo esto, aseguran en la red social, está a punto de cambiar...¿Seguro?

Vamos con un ejemplo muy sencillo: Spotify. Prácticamente cualquiera que tenga una cuenta en esta aplicación, la ha vinculado a su página de Facebook. Y al hacerlo le hemos dado permiso para que tenga acceso a: nuestros contactos, mensajes, noticias, publicaciones en las que hemos sido etiquetados, eventos, fotos, vídeos, dirección de correo... Y también a publicar en nuestro nombre, administrar las páginas y los grupos que tengamos, así como los eventos y acceder a nuestras estadísticas.

Para saber qué aplicaciones tenemos y qué hace cada una, basta ir a «Configuración» y en la columna izquierda, donde se puede leer «Aplicaciones y Sitios Web», es posible elegir cada aplicación y ver a qué le hemos dado derecho.

Y esto es solo una aplicación. En Facebook Analytics hay un total de un millón de aplicaciones, de acuerdo con Venture Beat, y el 62% de ellas son propiedad de Facebook, señala Business Insider. Así, si el promedio de aplicaciones y sitios web que nos hemos descargado y vinculado a nuestra cuenta de Facebook son unas 27, más de 15 serían de Facebook y así todo queda en casa, bueno, en la casa de Zuckerberg.

Pero la red social ha querido mostrar una nueva transparencia y ha cambiado las condiciones de uso, impidiendo que muchas aplicaciones tengan acceso a ciertos datos (sobre todo a los grupos) y aquellas que quieran conseguir esa información deberán ser aprobadas previamente por la propia red (no se han revelado qué conceptos se evaluarán para conceder la mencionada autorización) y a veces el administrador del grupo.

Al mismo tiempo, Facebook sigue teniendo acceso a datos muy importantes. Al descargarnos la app de la red social en el teléfono, automáticamente, le damos acceso al móvil y al micrófono del dispositivo.

Todo esto llega justamente cuando se destapa el escándalo de la fuga de datos a la empresa Cambridge Analytica y, recientemente, a Cubeyou, una app que también se habría apropiado y distribuido a terceros, datos de los usuarios de la red.

Pero también se publica cuando apenas faltan unas semanas para que entren en vigor, el 25 de mayo, las Regulaciones Generales de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta nueva legislación refuerza los requisitos vinculados al uso de datos públicos y eleva las sanciones que se impondrían. ¿Casualidad?

Facebook se ha comprometido a hacer más accesible los procesos que permiten a sus usuarios saber qué tipo de información se usa de ellos y también aclarar los mecanismos que permiten borrar la cuenta por completo.

El objetivo final es la transparencia pero para ello los usuarios de Facebook deben tomarse unos minutos y comprender todo el proceso: mínimo una hora para revisar qué datos le hemos dado a la red y a cada una de sus aplicaciones. Habrá que ver cuántos llevan a cabo esta tarea.