El peronismo, a un paso de volver al poder en Argentina

La humedad y lloviznas intermitentes por la mañana dieron paso al calor de una primavera convertida en verano. De todas maneras, el clima de las elecciones “se lleva de manera ordenada y se notó más gente que en las PASO”, según comenta uno de los fiscales de mesa del colegio secundario Nacional de Buenos Aires ubicado unas pocas cuadras de Plaza de Mayo. María Rosa, jubilada, pero que sigue ejerciendo su profesión de abogada, considera que “es muy probable que gane (Mauricio) Macri. Lo voté en su oportunidad, pero esta vez, no. No estoy muy convencida, pero tampoco me gusta el peronismo, nunca lo elegí. Pienso que Macri no acertó en ninguna medida, aunque tampoco la oposición se merece la Presidencia”.

Fuentes oficiales confirmaron que los primeros resultados de estas elecciones generales estarían para las 21:00 – 1:00 AM horario de España –, por ahora, ya votó el 56% del padrón. A pesar de que haya seis frentes políticos que se lanzan para alcanzar el Poder Ejecutivo, las elecciones primarias –PASO– permitieron vislumbrar a dos principales.Al momento de emitir su voto, los jóvenes también tienen presente la realidad que envuelve al país. Cristián con 27 años y un puesto como administrativo contable ve el futuro con esperanza: “El país en cuatro años no se va a resolver pero de a poco va ir creciendo, como todo país que sale de tantos años malos van a pasar”. En este sentido expresó preocupación por las 13 causas de corrupción que tiene en su haber la candidata de la oposición. Afirmó que “lo que pesa es lo que se ve. Hoy día la obra pública sale 40% menos de lo que salía en el mandato de Cristina Kirchner. Argentina no está pasando su mejor momento, pero pasamos muchas crisis y vamos a remontar”.

Este desencanto con el kirchnerismo también se nota entre los votantes que no apoyan al oficialismo. Micaela, una joven de 23 años y estudiante de la Universidad Nacional de las Artes expresó que “aunque no me gusta, voté por Macri porque no quiero que gane el peronismo. Me parece un partido oportunista. Además instaron a votar lista completa y quieren abarcar todo otra vez, no me agrada la idea del peronismo para el país”.

Las últimas medidas tomadas por el oficialismo después del 11 de agosto, a las que parte de la sociedad calificó de “manotazos de ahogado”, para tratar de frenar la crisis actual que acarreó una pobreza del 35,4%. El ente estatal reveló que 15.9 millones de personas no alcanzan a cubrir las necesidades básicas con sus ingresos. Ismael Borja de 74 años salió de la cabina de votación, de la Escuela Politécnica Manuel Belgrano, con tristeza en sus ojos: “Nunca pensé llegar a la edad que tengo con los problemas que atraviesa el país, en lo personal no tengo problemas económicos, pero a mí alrededor a la gente no les alcanza para vivir”, manifestó.

“La langosta, cuando pasa por los campos deja todo pelado -arrasado-”, mostró sacándose la boina para revelar su calvicie. “Para mí fue una catástrofe que haya ganado Macri en el 2015, yo me quería suicidar”, confesó. Y agregó: “No pasa porque yo esté bien, sino por los demás”.“La semana que viene va a ser muy difícil para este país. Si gana Macri a los viejos nos van a quitar las jubilaciones y descuentos para los medicamentos y a los trabajadores aguinaldos y vacaciones”, auguró. Además, para él, el panorama no cambiaría mucho si gana el peronismo. “Milagros no hay, Argentina es un país muy pobre. Debemos dinero y eso se pagará con sacrificio que se traducirá en menor calidad de vida”, opina, en referencia a la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que supera los 40 mil millones de dólares.