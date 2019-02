Los venezolanos en Madrid: “Venezuela ansía el cambio, y ya no nos lo van a quitar”

El acto en Madrid comenzaba con el canto unido de todos los allí presentes. El “Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó”, su himno nacional, se escuchó más fuerte que nunca. Una vez más, embajadores, políticos (de aquí y allí), eurodiputados, víctimas de la represion del chavismo... se daban cita con el objetivo de “destronar al usurpador Maduro”, y de paso celebrar el reciente apoyo por parte del general de la Fuerza Aérea venezolana Francisco Esteban Yánez Rodríguez. Se trata del primer alto cargo que reconoce oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Un hecho que puede animar a que otros militares sigan sus mismos pasos. “De hecho en este mismo momento hay un motín en la sede de la dirección de contrainteligencia militar que ha dado lugar una serie de detenciones”, aseguraba a LA RAZÓN Sergio Contreras, ex preso político torturado durante su cautiverio.

Destras de Contreras, se hallaba el padre del aún preso político, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Leopoldo López padre, exiliado en Madrid, mostró su entusiasmo ante la situación actual. “Agradecemos las buenas noticias, empiezan ya las ayudas de auxilio humanitario de la comunidad internacional”, declaró a este periódico después de invitar de nuevo a las Fuerzas Armadas a reconocer al sucesor de su hijo y a restablecer el orden en el territorio.

Fernando Gerbasi, ex embajador venezolano, recordó también un dato importante que recorre toda la prensa internacional: “Juan Guaidó no se ha autoproclamado nada, solo ha obedecido el mandato de nuestra Carta Magna que en el artículo 233 estipula que ante el que pretendía asumir sin legitimidad el cargo de presidente, es tarea del presidente de la Asamblea asumir la primera magistratura nacional”, recalcó el diplomático.

Muchas personalidades políticas españolas también subieron a la tarima para gritar ante los venezolanos “estamos con vosotros”. Militantes del PP, Ciudadanos y UPyD expresaron al movimiento su más sincero apoyo. Albert Rivera, líder del partido naranja que había viajado al país suramericano en los últimos días, afirmó: “Señor Maduro, se acabó”. A su manifiesto se sumaba Begoña Villacís, que reconocía a LA RAZÓN que al principio de las concentraciones hace ya muchos años, había mucha angustia y mucha desesperación, pero que hoy podía ver la ilusión en la cara de la gente. “Están tocando la libertad con la yema de los dedos”, aseguró la portavoz de Ciudadanos en Madrid.

No fueron tan bien recibidos otros partidos como PSOE y Vox. Antonio Gutiérrez Limones, diputado socialista, era increpado en su intervención cuando decía “no por ser el primero se es el mejor”, en clara referencia a la actuación del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Asimismo, un componente del partido ultraderechista Vox -que no se encontraba en el orden del día-, fue criticado por querer participar.

La Puerta del Sol se vestía de solemnidad cuando los familiares de las víctimas hablaban ante la muchedumbre. Hermanos y padres de presos y asesinados pedían que la sangre derramada no fuera en vano. “Ahora mismo están torturando a mi hermano para que asuma que lo que ha hecho lo ha hecho porque Guaidó se lo ha dicho, algo que no es verdad. No lo conseguirán jamás”, gritaba entre lágrimas la hermana de un comisario sublevado. Maie Alexandra, una venezolana de 23 años que le retransmitía a su madre en Venezuela toda la manifestación a través de una videollamada, confesaba sentirse abrumada, “todos estamos aquí unidos por Venezuela, porque Venezuela ansía el cambio y ya no nos lo van a quitar”.

Tampoco se quiso olvidar la persecución que han sufrido los últimos días la prensa, internacional y nacional. “Venezuelan Press” quiso hacer un llamamiento y condenar públicamente los delitos contra la libertad de prensa que se están cometiendo en el Estado gobernado por Maduro.

Venezuela está decidida a conseguir restablecer la democracia y esta vez parece estar más cerca que nunca.