Maduro dice que Jesucristo era “palestino” y fue crucificado por “el imperio español”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido al legado de Jesucristo como "un joven palestino que se rebeló contra la dominación del imperio romano".

En sus declaraciones, Maduro ha destacado la importancia de la historia de Palestina y ha llamado a la unidad entre cristianos, musulmanes y judíos en apoyo al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas.

"Jesucristo fue el primer antiimperialista de la historia moderna. Jesús fue un joven palestino. Cuando fue crucificado por el imperio español y las oligarquías que dominaban la zona, murió como un hombre palestino, resucitó como un espíritu palestino", afirma Maduro.

El mandatario venezolano, que se identifica como un cristiano practicante, ha situado el lugar de nacimiento de Jesucristo en Belén, Palestina y ha recordado que en ese momento histórico era la tierra natal de Jesús.

El vídeo de las declaraciones de Maduro se ha viralizado rápidamente en redes sociales, además de que nada de lo que dice es cierto.

En primer lugar, Jesucristo no nació en Belén. Palestina no existía en ese momento ni políticamente ni geográficamente. Además, la zona se encontraba bajo el dominio del imperio romano. Por otro lado, no fue crucificado por el imperio español, ya que este se formó en el siglo XV y Jesús fue crucificado en el siglo I d.C.