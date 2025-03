Marine Le Pen y ocho eurodiputados condenados por malversación de fondos públicos

El líder del Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, y ocho eurodiputados han sido declarados culpables de malversación de fondos públicos. El tribunal estima que el daño total fue de 2,9 millones de euros al hacer que el Parlamento Europeo "se hiciera cargo de personas que en realidad trabajaban para el partido de extrema derecha". De momento, se está a la espera de que el tribunal dicte sentencia. La fiscalía pidió cinco años de cárcel, 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación con carácter inmediato, lo que pondría en peligro su carrera política.

Los nueve eurodiputados y doce asistentes declarados culpables firmaron "contratos ficticios" y existía claramente un "sistema" en el seno del partido, declaró la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis. "Se ha comprobado que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido, su diputado no les había encomendado ninguna tarea", explicó.

Finalista de las dos últimas batallas para el Elíseo, Le Pen lidera el partido más votado en las dos últimas elecciones, incluidas las legislativas de julio pasado, lo que le coloca en una buena posición para convertirse en la sustituta de Emmanuel Macron dentro de algo más de dos años.

Pero su suerte está ahora en manos del tribunal de París que durante tres meses le ha juzgado por desvío de fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, una acusación que llevó a la Fiscalía a pedir contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos pero no entre rejas y 300.000 euros de multa.

Pero, sobre todo, al término de un duro alegato que pedía una pena ejemplar, el Ministerio Público pidió que le condene a cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación.

La sentencia del tribunal puede provocar un terremoto político en el país, sobre todo en la extrema derecha, que se vería privada de la líder que más le ha acercado al poder y las miradas se volverían hacia su delfín, Jordan Bardella, de 29 años, un valor electoral menos sólido.

La condena a una inhabilitación inmediata es la hipótesis en la que menos quiere creer la ultraderecha francesa, que repite que esa sentencia tendría más tintes políticos que jurídicos.

Aunque la absolución parece poco probable, ante la multitud de pruebas presentadas durante el juicio, en el que desfilaron asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara pero que apenas pisaban sus instalaciones de Bruselas o Estrasburgo, mientras que eran asiduos de los locales del partido en una localidad de la región de París, Le Pen y sus huestes aspiran a que no se incluya la inhabilitación o, en su caso, que esta quede en suspenso en caso de apelación.

Eso daría oxígeno a Le Pen, que podría encadenar recursos y dilatar la sentencia definitiva más allá de 2027. En caso de victoria en las presidenciales, quedaría cubierta por la inmunidad del jefe del Estado. Por ello, la sentencia no será una más, tendrá una enorme incidencia política y sentará jurisprudencia. Le Pen apenas ha hablado de esa sentencia pero el pasado sábado se mostró confiada en que los jueces no van a acabar con su carrera política. "No creo que lleguen tan lejos", dijo en declaraciones al semanario La Tribune du Dimanche.