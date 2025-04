Los medios de comunicación marroquíes ensalzan el "gesto generoso" de Rabat con España ante el apagón

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, agradeció al filo de la medianoche en su tercera comparecencia a Marruecos y Francia por el envío de electricidad a España en medio del apagón más grave de la historia de nuestro país. La Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable de Marruecos (ONEE, por sus siglas en francés) colaboró en la recuperación del suministro eléctrico en España mediante la interconexión submarina existente entre ambos países.

El organismo marroquí contactó durante la jornada con Red Eléctrica, según fuentes citadas por los medios Le360 y 'Le Desk', que confirmaron la activación de la conexión entre Ferdigua, en el lado de Marruecos, y Tarifa, en la parte española. En total, se trata de dos líneas con una capacidad de tránsito de 900 megavatios, según estas fuentes, que descartaron afectaciones en Marruecos del colapso energético que sí se ha dejado notar durante horas tanto en España como en Portugal. Estos enlaces están formados por 7 cables que conectan la estación de Fardioua con Tarifa en el lado español.

No obstante, sí se habrían registrado incidencias en la red de internet marroquí, como ha confirmado Orance Maroc, y también en el sistema de control de las tarjetas de embarque para viajeros, según la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA).

Si bien Marruecos importa de forma regular electricidad de España -en 2024, la ONEE recibió 2.537 gigavatios hora desde Tarifa, un 27% más que el año anterior, según datos de la agencia Efe-, esta vez ha sido el país magrebí el que ha tendido la mano a su vecino europeo. Los medios de comunicación marroquíes han destacado el gesto de cooperación, subrayando el agradecimiento expresado públicamente por el presidente Sánchez, quien elogió la rápida respuesta y solidaridad de Marruecos en un momento crítico para la red eléctrica nacional.

En contra de la versión oficial, Jorge Morales, experto en energía contactado por la Cope, dijo que "la interconexión con Marruecos es muy débil, no es fiable", y reveló que la rápida recuperación en el sur de España no se debió al apoyo eléctrico del país vecino, sino al aprovechamiento de las propias centrales hidroeléctricas situadas en los ríos Guadiana y Guadalquivir. "El sistema eléctrico andaluz se ha repuesto gracias a las centrales hidroeléctricas autónomas, no a Marruecos", insistió.

Si en el sur de España la recuperación se sustentó en las infraestructuras propias, en el norte las cosas mejoraron gracias a la interconexión eléctrica con Francia. Morales explicó que, tras el apagón, Francia inicialmente desconectó su sistema para evitar una caída generalizada que pudiera afectar también a Italia o Alemania. "Si Francia no hubiera abierto las interconexiones a las 12:30, el problema habría sido mucho más grave", señaló.