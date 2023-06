Meloni insta a reforzar las fronteras externas de la UE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Olaf Scholz, reclamaron una mayor cooperación con los países de origen y tránsito para hacer frente al desafío de la inmigración. En un encuentro bilateral celebrado este jueves en Roma, la jefa del Gobierno italiano subrayó que la prioridad es “defender las fronteras externas” de la Unión Europea.

El encuentro entre ambos líderes europeos se produjo al mismo tiempo que en Luxemburgo se celebraba la reunión de los ministros de Interior de la UE para acercar posturas sobre el Pacto de Migración y Asilo que el Ejecutivo comunitario presentó hace tres años, y sobre el que la jefa del Gobierno italiano se ha mostrado siempre crítica. “Alemania sabe que sin Italia, frontera marítima europea, es difícil acordar una política migratoria europea”, advirtió Meloni en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán.

Unas horas antes de alcanzarse el pacto migratorio, la primera ministra afirmó que “el desafío no son los movimientos secundarios”, sino “defender las fronteras externas, combatir la trata de seres humanos y favorecer una inmigración legal. Y para hacerlo es necesario colaborar con las naciones de origen y tránsito”. “Hay que defender el derecho a no tener que emigrar”, añadió.

En lo que va de año, el Ministerio del Interior italiano registró más de 53.000 llegadas de migrantes irregulares, frente a las 21.000 correspondientes al mismo periodo del año anterior. Una presión migratoria que el Ejecutivo de derechas encabezado por Meloni ha aprovechado para aprobar una política migratoria que criminaliza las labores de rescate de las ONG en el Mediterráneo, al mismo tiempo que dificulta el acceso a la protección humanitaria de los refugiados.

La semana pasada las autoridades italianas retuvieron varias embarcaciones humanitarias con bandera alemana por incumplir el decreto que regula las operaciones de las ONG en el Mediterráneo. Sin embargo, cuestionada por este asunto durante la rueda de prensa, Meloni se limitó a decir que ambos mandatarios no habían abordado este asunto durante la reunión bilateral.

“Italia recorre sola el Mediterráneo para salvar vidas. Los flujos han aumentado. La situación es compleja y no sólo en África, hay una situación muy desfavorable ante la que Italia está haciendo un trabajo extraordinario. El gran reto es hacerlo juntos en Europa”, aseguró Meloni. “Si no distinguimos quienes tienen derecho a la protección humanitaria y quienes no, será muy difícil llegar a un acuerdo”, subrayó la primera ministra italiana junto al canciller alemán.

En este sentido, el canciller alemán coincidió con Meloni en que es necesario abordar de forma conjunta en la UE el desafío migratorio porque “todos los intentos de descargar los problemas en otros o señalar con el dedo fracasarán”. Scholz defendió una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, pero insistió en que Alemania se ve particularmente afectada por la inmigración secundaria y recordó que su país había acogido a un millón de ucranios y 240.000 refugiados de otras partes del mundo. “Y nosotros no tenemos fronteras externas”.

El próximo domingo, Meloni viajará a Túnez junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, para abordar con el presidente Kais Said las relaciones bilaterales con la UE, en un momento en el que la inmigración procedente del país norteafricano ha aumentado. Será la segunda vez en una misma semana que Meloni se reúne con Said, con quien el pasado martes ya abordó el repunte de llegadas de migrantes a Italia desde las costas tunecinas en el último año.