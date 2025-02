"Merz juega a favor de la AfD al legitimar la lógica xenófoba y antimusulmana"

¿Se encamina Alemania hacia otra gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD?

Hay muchas posibilidades de que la AfD tenga un mejor desempeño de lo esperado. Si los números son correctos, es posible que Merz decida entrar en una coalición con la AfD (si el FDP supera el obstáculo del 5%, se le podría pedir que entre en la coalición o que tolere un gobierno minoritario). Una razón es que muchos miembros de la CDU/CSU piensan que la gran coalición, y en particular la asociación con los socialdemócratas, ha perjudicado a los demócrata-cristianos al diluir la claridad de su mensaje conservador, lo que estos políticos consideran la razón del declive de su desempeño electoral. Además, los elementos más derechistas de la CDU y en particular de la CSU están alarmados por la forma en que sus electores se están pasando a la AfD. No está claro que la creciente retórica antiinmigrante de la CDU/CSU haya sido suficiente para poner fin a esta hemorragia. Por último, el propio Merz parece inclinado a entrar en una coalición con la AfD para apuntalar su partido y gobernar sin el SPD.

¿Beneficiará un GroKo a Alternativa para Alemania, que se ha convertido en el líder de la oposición en el Bundestag?

Por supuesto. Los convierte en salonfaehig, como dicen los alemanes: respetables y legítimos en el panorama político. Creo que sería desastroso dado su racismo, antisemitismo, xenofobia, enfoque iliberal de las instituciones democráticas y políticas pro-Putin.

¿Cree que el “cordón sanitario” es beneficioso o perjudicial para la AfD?

Creo que es perjudicial. Dicho esto, ha puesto de relieve el declive secular de la socialdemocracia europea. Eso es en parte un problema de liderazgo, pero incluso la falta de visión política y liderazgo intelectual es, en mi opinión, una manifestación de un problema más amplio: el SPD ha sido incapaz de desarrollar una visión clara de un futuro democrático e igualitario que sea inspirador o diferente de las políticas más suaves de la CDU. En cambio, el partido ha estado dispuesto a seguir adelante con políticas neoliberales y/o se ha permitido confiar en el estatismo del bienestar de maneras que ya no responden a los conflictos distributivos de la sociedad alemana.

Merz exige una política de inmigración más dura como condición para gobernar. ¿Será capaz de llegar a un acuerdo con los socialdemócratas?

Espero que sí. Creo que el enfoque de Merz juega a favor de la AfD al legitimar la lógica xenófoba y antimusulmana que subyace a esta postura. A corto plazo, podría quitarle a la AfD un agravio importante (aunque completamente infundado). El SPD se vería ante una dura elección entre el olvido político de la oposición (que, sin embargo, podría permitirle regenerarse después de años en el gobierno) o abrazar la xenofobia populista que históricamente ha tratado de ignorar (lo que sería una traición a sus principios emancipadores centrales y a su pasado antinazi). A largo plazo, sin embargo, la incapacidad de ambos partidos para articular razones populares para ampliar el tejido social alemán los destruirá a ambos. Incluso si logran evitar el desastre de poner a la AfD en el poder por ahora, habrán fortalecido la amenaza más peligrosa para la democracia alemana desde que los conservadores y los nazis destruyeron Weimar.

Las encuestas estiman que el 30% de los votantes siguen indecisos. ¿Podría haber sorpresas en los resultados del domingo?

Espero que sí. Espero mucho que la mayoría de estos votantes apoyen a partidos que aprecian las normas e instituciones democráticas. Como el país más próspero de Europa y un socio confiable para otras democracias europeas, un giro hacia la AfD significaría una victoria para las fuerzas internacionales del autoritarismo de derecha. Sería desastroso para Europa y le daría a la administración Trump un socio poderoso. El impacto de una votación de ese tipo sería sísmico, erosionando aún más las esperanzas democráticas en los EE UU, perturbando a las instituciones de mantenimiento de la paz como la OTAN y debilitando a importantes instituciones internacionales como la OMS.