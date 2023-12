"Montenegro y Serbia son los dos países que más han avanzado en su adhesión a la UE"

¿Fijará la UE un calendario preciso para su nueva ampliación?

No es probable que la UE establezca un calendario preciso, ya que normalmente los Estados miembros deben cumplir todo tipo de criterios. Tradicionalmente se les llama "capítulos". Cuando se hayan completado todos los “capítulos” un país candidato podrá unirse. Normalmente esto llevaría mucho tiempo. Por lo tanto, en el nuevo mundo, es posible que se proponga una “fecha objetivo” (algo así como 2030). Pero aún está por verse si eso significa que algún nuevo Estado miembro estará listo para integrarse plenamente a la UE en ese momento; de hecho, es poco probable. En el pasado, la “ampliación” significaba que un país adoptaría el llamado Acquis Communautaire (todas las leyes y tratados) en su totalidad. En estos días se escuchan más voces que tal vez la UE necesite aceptar que nuevos Estados miembros no se unan a todos los aspectos de la integración desde el principio, pero participen más o menos en algunas partes de la UE, pero no en todas. Este es un territorio desconocido para la UE. Siempre ha insistido en que la ampliación significa convertirse en miembro de pleno derecho, incluso si en realidad algunos miembros de la UE no participaban en todas las actividades de la UE (por ejemplo, Reino Unido, cuando era miembro, no formaba parte de Schengen ni de del euro). Además, tanto Noruega como Suiza no son miembros de la UE, pero tienen mucha cooperación con la UE. Estos países suelen adoptar políticas, leyes y reglamentos de la UE. por una cuestión de principios.

¿Qué países están en mejor posición para integrarse antes?

Actualmente hay ocho países candidatos (Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Moldavia, Ucrania y Bosnia Herzegovina). A los tres últimos se les concedió el estatus de miembros hace sólo un año. En la actualidad, Montenegro y Serbia son los dos países que más han avanzado en la preparación de su país para la adhesión. Por lo tanto, si hay que creer en un discurso reciente del alto representante de Asuntos Exteriores de la UE (Joseph Borrell), es posible que la próxima ampliación sea tan pronto como 2030; en ese caso, serían esos dos países los que tendrían más probabilidades de estar preparados para unirse a la UE en 2030.

¿Cuáles son las reformas más urgentes que necesita la UE antes de incorporar nuevos miembros?

La UE sólo podrá aceptar nuevos miembros después de haber realizado algunas reformas. Actualmente hay un buen número de puntos que los observadores plantean sobre qué reformas se necesitan más desesperadamente. Algunos observadores señalan la dificultad para la UE a la hora de tomar decisiones serias porque la gobernanza es lenta. Otros hablan del pequeño presupuesto de la Unión Europea para importantes gastos supranacionales estratégicos. Estos fondos podrían utilizarse para reelaborar el mercado de la energía, gastar más en iniciativas conjuntas y poder proporcionar fondos para los nuevos estados miembros que se unan a la UE. Además, asumir que la UE ayudará a Ucrania con la reconstrucción (sea miembro o no) costará miles de millones de euros. En este momento, la UE no puede encontrar esos fondos en el presupuesto de la UE, a pesar de que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se ha comprometido a cubrir aproximadamente la mitad del costo de la reconstrucción de Ucrania (utilizando subvenciones y préstamos basados en la presupuesto de la UE), asumiendo, por supuesto, que la guerra terminará en algún momento en un futuro no muy lejano.

¿Podría la integración europea de Ucrania estar sobre la mesa en unas hipotéticas negociaciones de paz?

La UE está deseosa de ayudar a Ucrania a lograr la paz, apoyarla durante la guerra y ofrecerle una mano para tenderle la mano y apoyarla. La oferta de que Ucrania pueda convertirse en país candidato debe verse desde esa perspectiva. Sin embargo, hasta ahora la membresía ha sido un proceso muy formalista. Los estados miembros deben cumplir todas las reglas antes de poder unirse. Dado el historial de mal estado de derecho y corrupción desenfrenada en Ucrania antes de la guerra, no está inmediatamente claro que Ucrania esté lista para unirse a la UE en el corto plazo. Aun así, hay muchas voces en Europa que apoyarían la creación de un camino diferente para acercar a Ucrania a la UE. Hasta la fecha, no hemos oído que la membresía en la UE sea parte de ningún acuerdo de paz. La UE ya está teniendo bastantes dificultades para garantizar que sus miembros cumplan con las leyes de la UE una vez que estén en la UE; algunos países miembros no estarán tan entusiasmados a la hora de admitir a Ucrania cuando todavía no está lista. La ampliación requiere unanimidad.