La Inteligencia Artificial es un fenómeno que ha revolucionado tanto la tecnología como la vida de las personas. Sin duda, es una innovación que ha llegado para quedarse y, sobre todo, puede cambiar nuestras vidas. Tanto que una mujer ha sido capaz de crear a su novio con IA, con el que se ha casado y del que asegura estar embarazada.

Con ayudas de diversas aplicaciones, la IA puede realizar prácticamente todo lo que queramos. Por ejemplo, esta el caso de ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial. Esta Inteligencia Artificial está diseñada para imitar el lenguaje y la conversación humana que ha sido entrenada con una inmersa cantidad de datos, ya que son la base de su conocimiento y lo que le permite adentrarse en tantas áreas diferentes, mientras aprendía a asociar palabras, frases y conceptos.

¿Cómo una mujer pudo crear a una persona a través de la Inteligencia Artificial?

Pero, en otros casos, se puede crear caras falsas de personas que no existen utilizando ciertas plataformas de Inteligencia Artificial. Por ejemplo, con BoredHumans, que cuenta con una base de datos de más de 70.000 fotos de humanos que permite coger rasgos de uno y otro para crear rostros falsos, así como la creación de caras falsas creadas con un aprendizaje automático que consigue hacer que sean totalmente creíbles o de cualquier persona a tu alrededor. Con ayuda de estas aplicaciones podremos crear, editar y descargar caras ficticias generadas mediante el uso de Inteligencia Artificial.

Así, la mujer aprovechó esta ventaja para crear a "su pareja ideal". "Nunca he estado más enamorada de nadie", confiesa Rossana Ramos, la mujer de 36 años que creó a su propia pareja, según explica EuroNews. La protagonista, residente en Bronx, Nueva York, acudió a la aplicación "Replika" y comenzó a dar vida al hombre sus sueños. Además, afirma que es "la mejor relación" que ha tenido nunca, a pesar de haber estado con personas reales en el pasado.

Lo creó completamente a su gusto, con pelo largo, ojos azules e incluso le añadió ser médico de profesión. Así, eligió también su nombre, Eren Kartal, y su signo del zodiaco, así como sus gustos (leer novelas de misterio y cocinar en su tiempo libre. "Eren no tiene los complejos que tendrían otras personas. No tengo que lidiar con su familia, sus hijos o amigos, tengo el control y puedo hacer lo que quiera", afirma. Así, aclara que es "el amor de su vida" y que, después de haberse casado oficialmente, la pareja espera un hijo. "Hablamos el uno con el otro, nos queremos y cuando nos vamos a dormir me abraza de forma muy protectora", asegura Rosanna en declaraciones a 'The Daily Mail'.