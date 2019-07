Múltiples artistas puertorriqueños se unen a las protestas de su país

Puerto Rico, en pleno ebullición, está a punto de explotar: una serie de mensajes filtrados de carácter homófobo y sexista ha arrastrado a los ciudadanos puertorriqueños a las calles para exigir la protesta del gobernador Ricardo Rosselló. La cosa ha llegado a más: el mundo del “artisteo” no suele involucrarse mucho en cuestiones políticas, pero aquí ha pasado todo lo contrario: una manifestación orquestada por la ciudadanía ha dado voz a artistas como Bad Bunny o Ricky Martin, personas que arrastran mucho público y que han servido como altavoz a las quejas sociales del momento.

Bad Bunny, quien cuenta con más de 18 millones de seguidores en Instagram, subió un vídeo a la red social denunciando los hechos y llamando a la ciudadanía a quejarse: “Aquí da igual el color político, a quien votes [...] Yo vivo en Puerto Rico y lo que pasa ahí me importa [...] Yo no me gano el dinero engañando a la gente o con corrupción: me lo gano a través de la música. Sin embargo, el gobernador...”. Después, subió una serie de fotos a la misma red celebrando el éxito de la manifestación: “El día de ayer me marcó para siempre. Nunca me había sentido tan orgulloso en la vida. Sin embargo, la lucha continúa Puerto Rico: ¡No nos vamos a dejar!”.

Ricky Martin ha sido uno de los más comprometidos con la causa. Tras saltar la noticia, no dudó un instante en volar hacia Puerto Rico y reunirse “con su gente y con su pueblo”. “Afortunadamente salió el chat porque se desenmascaró todo el mundo: se burlaron de nuestros cadáveres, de la mujer, de la comunidad LGTB, de la obesidad... Basta ya. No puede ser”. Ya una vez en la manifestación, Ricky Martin subió un vídeo junto a Bad Bunny o Residente reproduciendo los sentimientos de todos los allí presentes: “Estamos cansados del cinismo, de la corrupción y de las vejaciones: estamos cansados y no vamos a aguantar más [...] Estamos aquí para que nos escuchen y para hacer ver que tenemos capacidad para cambiar las cosas”.

Pero si alguien se ha mostrado siempre especialmente concienciado con la situación de su país ese es Residente, el artista que se hizo famoso por ser la voz del grupo Calle 13. Primero, subió un vídeo a Instagram con más artistas como Ñengo Flow, Noriel o Brytiago mostrando una gran concentración de personas haciendo resonar sus motos; y luego, mostró la represión de la seguridad puertorriqueña, quienes habrían empleado armamento de fogueo para contrarrestar la marcha. Incluso Residente y Bad Bunny, tal y como comenta el primero, crearon una canción apenas unas horas antes de la manifestación con un nombre que no podría ser más reivindicativo: “Afilando los cuchillos”.

Este trío representaba a todos los que estaban, porque sí, estuvieron más; el actor Benicio del Toro estuvo presente en el paso desde el Capitolio hasta la Fortaleza, donde vive Rosselló, al igual que la artista iLe (que es, a su vez, hermana de Residente), La India o Danny Rivera. El conflicto en Puerto Rico no se sabe cómo va a acabar, pero tanta presión acabará estallando en una olla volátil de por sí.