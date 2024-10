Nada detiene a Netanyahu en la Franja de Gaza

Las noticias informan de ataques israelíes en Gaza, en lugares donde se refugian los desplazados, con muertos civiles además de combatientes de Hamás. En Israel o no se menciona o, si se hace, es de manera aséptica, en un breve sin mencionar si son o no civiles. Los israelíes no están expuestos a lo que sucede en Gaza porque los medios de comunicación así lo han decidido de uno u otro modo, salvo una única excepción, el diario «Haaretz». En Israel sí se informa profusamente todos los días sobre «ataques específicos y quirúrgicos», tanto en Gaza como Líbano, y las muertes diarias de soldados.

La guerra en Gaza continua, lo atestigua la destrucción en la franja, la reacción del mundo exterior, y las exigencias de las familias de los secuestrados que todos los días recuerdan que sus seres queridos están cautivos en Gaza y bajo los bombardeos israelíes. Esta semana el Gobierno israelí anunció que se reanudaban las negociaciones mediadas. El grupo que representa mayormente a los rehenes, el Foro de Secuestrados y Familias Desaparecidas, comunicó que acogía con satisfacción el esfuerzo por reiniciar las negociaciones e instó a Benjamin Netanyahu a dar a los negociadores «plena autoridad» para asegurar un acuerdo «para el regreso de los 101 rehenes en una sola etapa». El foro denunció que la lentitud en las negociaciones anteriores había costado las vidas de seis rehenes que fueron asesinados por sus captores.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió a principios de esta semana con los ciudadanos estadounidenses del grupo en el hotel costero de Tel Aviv en el que pernoctó en su reciente visita a Israel.

Les dijo que la administración de Joe Biden ha elaborado un nuevo concepto para un acuerdo. Según la propuesta estadounidense, solo se liberaría un número de un solo dígito de rehenes en la primera etapa a cambio de un alto el fuego temporal en Gaza.

Los familiares que asistieron a la reunión dijeron que Blinken describió la propuesta como un intento de probar la seriedad de Hamás a la hora de alcanzar un acuerdo global tras la muerte de su líder, Yahya Sinwar.

Al parecer, el plan de tratar de liberar a un número pequeño y un alto el fuego temporal proviene de la inteligencia egpicia, que tiene un nuevo director, Hasan Mahmoud Rashad, quien argumentó a Israel que este movimiento podría facilitar llegar a un acuerdo global, la liberación de miles de palestinos presos y el fin de la guerra.

Sin embargo, incluso un acuerdo tan limitado y tímido ha provocado una gran oposición, tanto en el liderazgo de Hamás como en el israelí. Los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich se manifestaron en su contra en la reunión del gabinete de gobierno. Y si bien Hamás aún no ha anunciado sustituto para Sinwar, su segundo, Jalil al-Hayya, a reiterado que solo una retirada israelí total de Gaza y el fin de la guerra liberará a los rehenes.

El jefe del servicio de seguridad exterior, el Mosad, David Barnea, ha regresado a Israel tras pasar unas horas en El Cairo, en una larga reunión con su homólogo recién nominado, Rashad. Al parecer, Rashad también se reunió hace poco tiempo con el jefe del servicio de seguridad interior israelí, Shin Bet, Ronen Bar.

Las negociaciones multilaterales con los negociadores comenzarán en Catar el domingo. Allí llegará Barnea, también está previsto que participen el director de la CIA, William Burns, Mahmoud Rashad, por parte egipcia y el primer ministro qatarí, Mohamed Al Thani. Esta será la primera cumbre con altos representantes de todos los países desde agosto.

Blinken viajó de Israel a Jordania, sobre todo para tratar la ayuda humanitaria a Gaza de la postguerra del enclave palestinos, y de ahí a Catar, donde ya se reunió con el emir, antes del comienzo de la cumbre.

En Israel los familiares se manifiestan frente al cuartel general del Ejército y Ministerio de Defensa en Tel Aviv, bloqueando la calle cuando es posible, y también en Jerusalén, frente al parlamento y también frente a la residencia del primer ministro.

Algunos secuestrados

Entre ellos, Avijai Brodetz, quien el 7 de octubre fue herido por terroristas que se infiltraron en su kibutz de Kfar Aza, una de las comunidades atacadas por Hamás, mientras su esposa, Hagar, sus tres hijos, Ofri, de 10 años en aquel momento, Yuval, 9, y Oriya, 5, y la hija de su amigo asesinado, Avigail, 4, fueron secuestrados y llevados a Gaza.

El día del ataque, Avijai pasó muchas horas herido y creyendo que su familia había muerto. Hagar, por su parte, secuestrada en Gaza con cuatro niños, estuvo convencida durante los 51 días de su cautiverio que su marido había muerto.

Cuando Avijai supo por relatos de vecinos que los infiltrados habían metido a su familia en su propio coche y se los habían llevado en dirección a Gaza, el día 13 de octubre cogió una silla de plástico y se sentó frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv con un cartelito que decía “mi familia está en Gaza”.

Avijai contó en una entrevista en Haaretz: "Unos días antes, había empezado a llamar a miembros del ejército y a ministros del gabinete. Algunos no respondieron. Los que sí lo hicieron me dijeron que, aunque estaban muy afectados por lo que me había sucedido, ahora era muy importante vengarse de Hamás, y que teníamos el apoyo mundial, y que ahora por fin podíamos entrar en Gaza. Me di cuenta de que el pensamiento aquí no iba en la dirección correcta". El padre de tres solo les respondía: "Mis hijos están cautivos en Gaza".

Cuando su familia fue liberada en el único acuerdo habido hasta ahora en noviembre de 2023, Avijai continuó hablando en contra del deseo de venganza. Dice que no está solo en este clamor, “el pueblo de Israel está conmigo”.

Hadar, por su parte, sintetiza el abandono: "Después de 51 días, durante los cuales el Estado te bombardea a ti y a tus hijos día tras día, y estáis en peligro concreto y constante, y sabes que el gobierno tuvo oportunidades de traernos de regreso y no lo hizo, no crees que a nadie le importes. Pierdes la fe en tu gobierno, en tu nación. Pierdes la fe en que alguien está luchando por ti".