Netanyahu amenaza con tomar territorio de Gaza si Hamás no entrega a los rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó este miércoles en la Knéset (el Parlamento israelí) con tomar territorio de Gaza si el grupo islamista Hamás "persiste en su negativa a liberar a los rehenes", recogió el diario The Times of Israel. "Cuanto más persista Hamás en su negativa a liberar a los rehenes, mayor será la presión que aplicaremos. Y le digo esto a Hamás: esto incluye tomar territorio y esto incluye otras cosas que no enumeraré aquí", dijo durante un debate parlamentario el primer ministro.

Netanyahu se encontraba en el atril durante un "debate de 40 firmas", un pleno convocado por la oposición que hace al mandatario comparecer ante el Parlamento. Ya el 21 de marzo el titular de Defensa, Israel Katz, se expresó en estos términos y aseguró que, a mayor negativa de Hamás, más territorio se anexionará Israel.

Aunque el pretexto del debate era el auge de la criminalidad entre la sociedad árabe israelí, los parlamentarios lo utilizaron para chocar sobre las últimas polémicas del Gobierno, entre ellas la destitución del jefe del servicio de inteligencia interior (Shin Bet), Ronen Bar.

"La democracia no está en peligro, el mandato de los burócratas está en peligro. Las cloacas del Estado están en peligro", denunció el mandatario, que utiliza estos términos a raíz de su choque con la Justicia (tanto con el Tribunal Supremo como con la fiscal general del Estado) por la destitución de Bar. "Israel es una democracia y lo seguirá siendo", dijo Netanyahu.

En los últimos días, Israel ha afrontado una oleada de protestas motivadas, principalmente, por el polémico cese del jefe del Shin Bet y para reclamar el retorno de los 59 rehenes que siguen en Gaza después de que Israel rompiera el fuego el 18 de marzo mientras estos permanecen cautivos. Además, esta semana, la aprobación de los presupuestos del Estado, criticados por los manifestantes, se sumaron a estos motivos.

Estas manifestaciones se han concentrado en torno a su residencia en Jerusalén o al Parlamento, mientras que el sábado decenas de miles de personas protestaron en Tel Aviv. "No nos pararán, no nos disuadirán. La tiranía de la pequeña minoría no triunfará sobre la voluntad de la gran mayoría", dijo Netanyahu este miércoles.

El líder de la oposición, Yair Lapid, acusó directamente a Netanyahu en el pleno: "Fallaste en mantener la seguridad el 7 de octubre (día del ataque de Hamás en el que los milicianos de Gaza mataron a casi 1.200 personas y secuestraron a otras 251), ahora has fallado en gestionar la economía y ahora haces lo posible por poner la responsabilidad sobre otros".

"Conoces la verdad, también sabes por qué estás tan asustado por una comisión estatal de investigación (del 7 de octubre) que exponga no sólo tus fracasos y los de tu Gobierno ante la masacre, sino también tu mal desempeño y el de tu Gobierno desde que la guerra comenzó", afirmó también desde el atril el líder de Unidad Nacional, Benny Gantz, quien llegó a formar parte del gabinete que gestionaba la guerra hasta que dimitió. EFE