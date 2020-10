Netanyahu reprocha el silencio de la comunidad internacional tras los ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reprochó hoy que la comunidad internacional no haya condenado los últimos ataques esporádicos con cohetes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel. "Israel considera a Hamás responsable de todos los disparos desde la Franja de Gaza contra nuestro territorio. Aún no he oído a nadie en la comunidad internacional condenar el disparo, ni tampoco la ONU ha dicho una palabra", manifestó al inicio del consejo de ministros.

A juicio de Netanyahu, "sería interesante ver si el silencio continúa cuando empleamos toda nuestra fuerza para mantener el derecho a defendernos". El grupo salafista en Gaza cercano al Estado Islámico (EI) que se atribuyó hoy el disparo de un cohete anoche contra territorio israelí es la misma facción que el pasado lunes asumió la autoría del lanzamiento de otros dos proyectiles, ninguno de los cuales causaron víctimas.

La aviación israelí atacó en ambos casos de madrugada objetivos en Gaza, que no provocaron víctimas.

En las últimas dos semanas se ha registrado el disparo esporádico de proyectiles desde Gaza, particularmente de facciones simpatizantes con el EI que buscan desafiar a Hamás rompiendo el alto el fuego que rige en la zona desde finales de agosto pasado. Netanyahu también se refirió a la campaña israelí para hacer frente de manera activa a los movimientos pro-boicot tanto en el país como en el extranjero. "Contra los intentos de atacar a Israel con mentiras, falsas acusaciones y boicot, debemos unirnos, derecha e izquierda, para repeler la presión, exponer las mentiras y atacar a aquellos que nos atacan", señaló.