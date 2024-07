La nueva amenaza de Rusia: Ucrania dejará de existir en 2034

El presidente ruso Vladimir Putin está preparando a su país para la posibilidad de que la guerra en Ucrania dure otros 10 años, según indicó un grupo de expertos con sede en Estados Unidos y que recoge 'Newsweek'.

Más de dos años después de la guerra lanzada por Putin en febrero de 2022, Moscú ha estado planteando la perspectiva de conversaciones de paz con Ucrania, exigiendo que el país devastado por la guerra ceda el territorio ocupado por las fuerzas rusas.

En su último análisis del conflicto en Ucrania del miércoles, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) se centró en una entrevista concedida por Dmitry Medvedev, expresidente y primer ministro de Rusia, al periódico Argumenty I Fakty, así como en la recepción de sus declaraciones por los medios pro-Kremlin.

En la entrevista, publicada a última hora del martes, Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó que «no en vano» el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó su esperanza de que Ucrania pueda unirse a la alianza militar en los próximos 10 años. «Es decir, nunca», dijo Medvedev, añadiendo que para 2034 «ninguno de los líderes de los actuales países de la OTAN simplemente estará en sus puestos, y algunos ni siquiera estarán en este mundo».

«Es muy posible que el tristemente célebre país 404 tampoco exista», afirmó. «País 404» es un «uso despectivo del código de ‘error’ informático 404 destinado a sugerir que Ucrania no es un estado real», dijo el ISW.

«Los medios de comunicación estatales rusos editorializaron los comentarios del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, y afirmaron que había dicho que el Estado ucraniano ya no existirá para 2034, lo que probablemente apoyará los esfuerzos del Kremlin para preparar al pueblo ruso para una larga guerra en Ucrania, al tiempo que promete que Rusia completará su objetivo de destruir el Estado ucraniano dentro de una década», dijo el grupo de expertos.

Si bien Medvedev no dijo explícitamente que Ucrania dejará de existir en 2034, señaló el ISW, varios medios, «incluido el servicio de noticias del Kremlin TASS», publicaron titulares como «Medvedev admitió que Ucrania ya no existirá en 2034» y «Medvedev admitió que Ucrania ya no existirá en 2034». Es decir, predijo la desaparición de Ucrania para 2034.

El ISW dijo que la sugerencia de Medvedev de que Rusia podrá «destruir Ucrania» para 2034 es «una promesa al pueblo ruso de que Rusia podrá ganar la guerra y lograr su objetivo de destruir el Estado ucraniano dentro de una década».

Esta narrativa «establece cuidadosas condiciones de información y expectativas sociales para una guerra que durará otra década, pero que terminará con la deseada ‘victoria’ de Rusia», dijo el grupo de expertos.

También socava los recientes intentos de los funcionarios del Kremlin de transmitir que Rusia está abierta a mantener conversaciones de paz con Ucrania para poner fin a la guerra, y «enfatiza que el único estado final deseado por el Kremlin para la guerra es la destrucción completa del Estado ucraniano».

El Kremlin ha especificado algunas condiciones que Rusia considera no negociables, incluido que Ucrania debe aceptar la anexión en septiembre de 2022 de cuatro de sus regiones (Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia) tras referendos convocados por Putin que fueron considerados ilegales por la comunidad internacional.

El 14 de junio, Putin dijo que Ucrania también debe renunciar a cualquier plan de unirse a la alianza militar de la OTAN. Ucrania ha dicho que cualquier acuerdo de paz debe invalidar las anexiones de su territorio de septiembre de 2022, así como la de la península de Crimea, que Putin reclamó en 2014.