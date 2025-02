El nuevo hombre fuerte en Siria anuncia un comité de justicia transicional

El nuevo presidente interino de Siria, Ahmed Al-Sharaa, ha anunciado que un futuro comité de justicia transicional, como el que se estableció en Colombia tras la paz con la guerrillas de las FARC. Así lo ha anunciado en un discurso este martes después de la apertura de una conferencia de diálogo nacional. Sharaa, cuyo grupo islamista Hayat Tahrir Al-Sham derrocó al presidente Bachar Al Asaad en diciembre, también apostó por la unidad de Siria y el "monopolio" del estado sobre las armas.

La conferencia de diálogo nacional, celebrada en el palacio presidencial en Damasco, marca el inicio de una fase crucial para el futuro gobierno del país después de una devastadora guerra civil. "Durante los últimos dos meses, hemos trabajado en la persecución de aquellos que cometieron crímenes contra los sirios", dijo Sharaa en la reunión. "Trabajaremos en la formación de un organismo de justicia transicional para restaurar los derechos de las personas, garantizar la justicia y, si Dios quiere, llevar a los criminales ante la justicia. La unidad de las armas y su monopolio por parte del estado no es un lujo sino un deber y una obligación", dijo el líder interino.

Al Shara ha afirmado que "Siria ha soportado dolor, sufrimiento y efectos económicos, sociales y políticos", antes de destacar que "la bendita revolución siria supuso una clara victoria y una clara conquista", en referencia a la huida de Al Asad del país el 8 de diciembre ante los avances de yihadistas y rebeldes desde la provincia de Idlib (noroeste). "Debemos ser pacientes y no cargar a Siria con más de lo que puede soportar. Es el deber de todos los ciudadanos cumplir con su papel", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que "Siria pide que todos permanezcan unidos y que cooperen para sanar sus heridas", según ha recogido la agencia siria de noticias SANA. Siria tiene confianza total en que ya no será decepcionada o ignorada y en que ustedes permanecerán despiertos para protegerla y que prospere", ha sostenido, al tiempo que ha denunciado que "hay quienes quieren socavar los logros del pueblo sirio".

Así, Al Shara, conocido por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golani, ha recalcado que las nuevas autoridades "deben hacer frente con firmeza a cualquiera que intente afectar la seguridad y la unidad y convertir los desastres de Siria en oportunidades", antes de ahondar en que "entregar las armas al Estado es un deber y una obligación".

Por su parte, el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, ha manifestado que el país "atravesó circunstancias excepcionales durante los últimos años, no limitadas a una guerra sistemática iniciada por el régimen (de Al Assad)". "A pesar de los desafíos y tras la liberación, no sucumbimos a las presiones y trabajamos en la apertura y la diplomacia efectiva", ha argüido. "El último periodo ha presenciado la participación de Siria en importantes conferencias internacionales, lo que supone un paso significativo de cara a restaurar su papel en la escena política internacional", ha dicho Al Shaibani, quien ha aseverado que Damasco "trabaja para retirar las sanciones sobre Siria y para abrir nuevas oportunidades de inversión".

El titular de la cartera de Exteriores ha hecho además hincapié en que las autoridades de transición "no aceptarán ninguna violación de la soberanía y la identidad (del país)". "Nos aseguraremos de que construimos relaciones con las partes que estuvieron con nosotros, mientras seguimos abiertos a los que respeten la voluntad de nuestro pueblo", ha zanjado.

El portavoz del comité preparatorio de conferencia, Hasán al Daghim, afirmó el sábado que la conferencia pretende alcanzar un "enfoque sostenible para resolver los problemas nacionales de manera gradual y responsable" durante la transición, encabezada por Al Shara, convertido el líder 'de facto' del país tras la caída del régimen de Al Assad.

Críticas de los partidos kurdos

La conferencia de diálogo nacional ha sido convocada como un foro en el que gran parte de las fuerzas políticas y civiles sirias discutirán el futuro del país, si bien la reunión ha arrancado sin la participación de los representantes de la comunidad kurda. De hecho, un total de 35 partidos kurdos representados en la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) han afirmado que la conferencia de diálogo nacional no representa fielmente la realidad en Siria y han criticado que el comité encargado de los preparativos fue formado "de forma unilateral" y procedió a "seleccionar a dedo" a personas que presenta como representantes de las regiones del país.

"El comité preparatorio de la conferencia de diálogo nacional, nombrado por el Gobierno de transición, ha invitado a un gran número de individuos a participar en lo que llama una conferencia de diálogo en Damasco", han dicho, antes de agregar que "estos esfuerzos buscan legitimarse presentando a los participantes como representantes del pueblo sirio, si bien sólo se representan a sí mismos".

"Este proceso de selección unilateral, que presenta a individuos elegidos como representantes legítimos de las diversas regiones de Siria, no es más que una continuación de las tácticas manipuladoras del antiguo régimen sirio. Este enfoque no contribuye a construir el futuro de Siria tal como lo aspira su pueblo", han lamentado, según ha recogido la agencia kurda ANHA.

En este sentido, han subrayado que "en países que han sufrido crisis similares a la de Siria, las soluciones se alcanzan mediante reuniones verdaderamente nacionales que reúnen a representantes de todas las comunidades y fuerzas políticas, incluidas las que representan la diversidad étnica y sectaria del país".

"En esas reuniones se establecen principios constitucionales que protegen los derechos de todos los grupos, seguido de una conferencia nacional de base amplia para su aprobación pública. El enfoque del gobierno de transición no se ajusta a esos principios", han criticado, antes de resaltar que "todas las regiones en Siria tienen representantes legítimos de diversas comunidades y grupos políticos, incluidos grupos civiles y militares".

Por ello, han incidido en que "una conferencia de diálogo nacional debe ser inclusiva, incorporando a representantes de todos los componentes, bloques políticos, partidos activos y organizaciones civiles y sociales", al tiempo que han argüido que "las conferencias con una representación simbólica que no refleja la verdadera diversidad de Siria no tienen sentido, carecen de legitimidad y no contribuirán a resolver la crisis del país de ninguna manera significativa".

