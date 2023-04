La ofensiva que prepara Ucrania podría movilizar nueve brigadas con tanques, blindados y munición suficiente para un combate prolongado

La tan comentada y anunciada contraofensiva que preparan las tropas de Ucrania frente a los invasores rusos podría suponer el mayor esfuerzo ofensivo que Kyiv ha realizado desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022. Según el Institute for the Study of War, Ucrania estaría lista para movilizar las nueve brigadas que se están preparando para esta operación, la mayor que se haya intentado hasta ahora, teniendo en cuenta que, según los informes, se utilizaron cuatro brigadas en la contraofensiva de Jarkiv, por ejemplo.

Asimismo, el Gobierno de Zelenski habría reunido suficientes tanques y vehículos blindados de transporte de personal de varios tipos en sus unidades como para soportar maniobras mecanizadas prolongadas en el tiempo, y se habría asegurado de contar con munición suficiente de todo tipo, incluida la artillería. También está trabajando en la realización de ataques de precisión de rango con los sistema de lanzacohetes HIMARS y otros similares integrados con operaciones de maniobra de apoyo como lo ha hecho antes.

Tampoco faltarían capacidades de limpieza del terreno y de extender puentes para salvar obstáculos y moverse con relativa rapidez a través de posiciones defensivas preparadas. Según el informe de ISW, no habría ninguna razón para cuestionar ninguna de estas suposiciones dada la intensidad con la que, según los informes, Ucrania se ha estado preparando para esta operación y el tiempo que ha llevado hacerlo, así como el equipo supuestamente entregado a las fuerzas ucranianas por los países occidentales.

Sin embargo, si un número significativo de estas suposiciones resultan inválidas, entonces algunas de las evaluaciones y observaciones a continuación también serán inválidas, y las perspectivas de los rusos de mantener sus líneas serán mejores que las que se presentan a continuación.

En cualquier caso, ISW tampoco se atreve a ofrecer una evaluación o evidencia de estas suposiciones y, por lo tanto, no ofrece un pronóstico específico sobre la naturaleza, escala, ubicación, duración o resultado de la próxima contraofensiva ucraniana que, a su favor, cuenta con opciones atractivas para realizar operaciones ofensivas a lo largo de la línea del frente.

Las fuerzas rusas en Ucrania, por su parte, están operando en formaciones descentralizadas y en gran medida degradadas en todo el teatro, y el patrón actual de despliegue sugiere que la mayoría de las unidades disponibles ya están en línea y participando en operaciones ofensivas o defensivas. Las fuerzas rusas estarían operando actualmente a lo largo de siete ejes: Kupyansk; Óblast de Lugansk; Bajmut; ciudad de Avdiivka-Donetsk; Donetsk occidental/Zaporizhia oriental; Zaporizhia occidental; y Óblast de Jerson. Las fuerzas rusas están llevando a cabo operaciones ofensivas activas en al menos cinco de estos ejes (Kupyansk, Luhansk, Bakhmut, Avdiivka-Donetsk City y el oeste de Donetsk/este de Zaporizhia) y predominantemente llevan a cabo operaciones defensivas en los ejes del oeste de Zaporizhia Oblast y Kherson Oblast.

Las fuerzas comprometidas actualmente en operaciones tanto ofensivas como defensivas en Ucrania son tanto fuerzas regulares (cuya base son las unidades rusas de antes de la guerra) como irregulares. Asimismo, valoran que la mayoría de las unidades rusas en toda Ucrania estén sustancialmente por debajo de su fuerza total debido a las pérdidas sufridas durante las fases anteriores de la guerra. Este informe discutirá los "elementos" de ciertas unidades y formaciones desplegadas en ciertas áreas, pero no se debe suponer que ninguna de estas unidades o formaciones está operando con toda su fuerza.