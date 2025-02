Olaf Scholz, un canciller amortizado por su propio partido

Todo apunta a que las elecciones federales de este domingo marcarán el fin de una carrera política en la que Olaf Scholz ha sido secretario general del Partido Socialdemócrata (SPD), ministro de Trabajo, alcalde-gobernador de Hamburgo, ministro de Finanzas y vicecanciller y finalmente canciller, una trayectoria en la que muchas veces tuvo que remar contra la corriente.

Aunque el SPD siga en el Gobierno como socio minoritario en una Gran Coalición con los conservadores de la CDU/CSU, Scholz ha avisado de que descarta compartir el Consejo de Ministros con Friedrich Merz.

Visto como heredero del talante político de la excanciller Angela Merkel, el dirigente del SPD fracasó a la hora de imponerse en las disputas entre sus socios de coalición, liberales y verdes. Este ruido interno exhibía ante la población una parálisis que impedía al Gobierno tomar decisiones rápidas ante retos urgentes como la guerra de Ucrania, la gestión económica o el cambio climático.

Con todo, Scholz no tiró la toalla ante quienes dentro del propio SPD le pedían echarse a un lado, convencido de que logrará dar la vuelta a los malos augurios de los sondeos como en el verano de 2021. En cambio, ahora, el cuarto canciller socialdemócrata de la República Federal puede llevar al SPD al peor resultado de su centenaria historia. «Ya he ganado varias elecciones en mi vida política, aunque las encuestas no lo sugerían», insiste. Fueron las elecciones de 2021 las que dieron a los socialdemócratas su mejor resultado electoral desde 2005, lo que los convirtió en la fuerza con más representación en el Bundestag.

El canciller, que tiene ahora 67 años, aboga por lograr un aumento de las pensiones y los salarios, al tiempo que defiende la aplicación de un tope a los precios de los nuevos alquileres. Además, ha manifestado que, si bien las relaciones con EE UU han sido «un seguro de vida para Alemania durante décadas», hay que rechazar la posible interferencia de Washington en cuestiones internas.

Scholz es un corredor de fondo de la política. Nacido en Osnabrück (Sajonia), se afilió al SPD en 1975 y es diputado del Bundestag desde 1998. Adscrito al ala más moderada y centrista del Partido Socialdemócrata, fue un ferviente defensor de las reformas puestas en marcha por Schröder y su Gobierno rojiverde para salvar a Alemania de su declive económico. Aquel tijeretazo del hasta entonces generoso Estado del Bienestar supuso el divorcio del SPD con el voto obrero. En veinte años, los socialdemócratas perdieron a la mitad de sus votantes.

Sin carisma ni don de palabra, Scholz hizo de su gestión de las consecuencias económicas de la pandemia su mejor arma. Sin embargo, su lenta actuación en el Gobierno ha lastrado su balance como canciller federal.