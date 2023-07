"Patron", el famoso desminador ucraniano cumple cuatro años

Sólo pesa 4 kilogramos, pero este Jack Russell Terrier ya ha ayudado a desactivar alrededor de 200 minas y explosivos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022.

El pequeño can, que se llama "Patron", es todo un símbolo entre la resistencia ucraniana y no sólo ha sido condecorado por el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también es el protagonista de sellos postales y hasta recibió un premio en el prestigioso Festival de Cine de Cannes por su labor fundamental en la defensa ucraniana.

El perro ha cumplido hoy cuatro años y son muchos los que le han felicitado en redes sociales, donde cuenta con decenas de miles de seguidores.

El dueño de "Patron", Mykhailo Ilyev, reconoce que este Jack Russell con un olfato tan especial no se asusta ante el trabajo peligroso. El perro corre valientemente a través de los campos minados por el Ejército ruso en busca de explosivos y minas terrestres que suelen detonarse con un peso de 5 kg.

"Me adiestraron especialmente para ello, pero no soy un perro de servicio", han publicado hoy en sus redes sociales, donde tiene más de 413.000 seguidores en una publicación sobre su cumpleaños. "Tengo una familia, una casa y 13 patos (de goma, no de verdad). Soy el único perro de buena voluntad del mundo en UNICEF, y juntos ayudamos a los niños a aprender las normas de seguridad y a salvar sus vidas".

"Este perfil lo crearon mis amigos para apoyar a los ucranianos durante la guerra. Por alguna razón, mi cara y mis palabras tienen un impacto positivo. Así que estoy feliz de servir al pueblo de Ucrania y a todo el mundo civilizado", se puede leer en su perfil de Instagram.

"Cada día intento vivir mi vida con beneficio, por eso lanzo todo tipo de, como se suele decir, campañas... Pero todas ellas están creadas para recaudar fondos para las necesidades de los zapadores o de los animales".