Le Pen reconocerá la marroquinidad del Sáhara en caso de alcanzar la Presidencia de la República de Francia

La Agrupación Nacional reconocerá la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara en caso de victoria y elección a la presidencia de la República Francesa en 2027, según el geopolitólogo francés y ex asesor de Marine Le Pen, Aymeric Chauprade, en unas declaraciones a Le360.

“En cuanto al Magreb, sabemos que, respecto a Argelia, la RN quiere reestructurar las relaciones y renegociar una serie de acuerdos que existen sobre bases completamente diferentes, porque considera que Argelia, desde hace mucho tiempo, hizo sentir a Francia culpable y utilizó esta relación un tanto enfermiza para aprovechar su ventaja. Por tanto, la RN quiere cuadrar esta relación”, subraya. “Quiero resaltar la relación con Marruecos, es decir que lo considera como el aliado estratégico más fiable y sólido en el Magreb, y porque la relación más equilibrada y sana es la que mantiene con Marruecos. Ustedes saben que su posición sobre el Sáhara marroquí es clara. La RN siempre lo ha dicho claramente y sus diputados en el Parlamento Europeo siempre han votado en esta dirección, tanto en resoluciones como en enmiendas. Siempre han actuado claramente en esta dirección. Se trata de reconocer clara y claramente el carácter marroquí del Sáhara. ¿Podrá hacerlo si está al mando, en modo de convivencia? No es seguro, pero en cualquier caso es la voluntad. Y está claro que, si en 2027 Marine Le Pen es candidata y es elegida presidenta de la República, ésta será una de las primeras medidas que se tomarán por varios motivos. En primer lugar, porque la RN también necesita romper una serie de clichés, demostrar que no está contra los países del Magreb, que no está contra el mundo árabe en general, que tiene una política internacional. Pero luego querrá demostrar que considera a Marruecos como el aliado estratégico más fiable”.

--El régimen argelino, a través de los rectores de la Gran Mezquita de París y de Lyon, dio instrucciones de voto anti-RN a los franco-argelinos. ¿Cómo ve esta interferencia, le preguntan.

-- Lamentablemente, ésta no es la única interferencia. Hay otros. Lo encuentro muy impactante, obviamente. El rector de la Gran Mezquita debe mantener cierta neutralidad. Él cuida de las almas. Se ocupa de la fe y la religión de las personas. Se supone que no debe ocuparse de política, ni en la escena francesa ni en ningún otro lugar. Considera, con razón, que la RN quiere consolidar y cimentar una alianza muy fuerte con Marruecos. Teme esto y obviamente prefiere la perspectiva de un NFP que podría ser muy poderoso en la Asamblea Nacional, ya que una gran mayoría de los cargos electos del NFP son muy pro-Argelia, muy anti-francés en su retórica, muy favorable a la del FLN argelino