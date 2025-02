El perfil del votante de ultraderecha: un joven de clase trabajadora del este alemán

La extrema derecha ha conseguido ser la segunda mayor fuerza en Alemania, con un 20,8% del electorado y 10,3 millones de votos con la cruz en su casilla. El votante medio de AfD sería un hombre de media edad, empleado y preocupado por el futuro de su país, en contra de la inmigración y procedente del este de Alemania.

La AfD triunfa y gana las elecciones en las cohortes de edad entre 25 y 34 años con el 24% de los votos y entre 35 y 44 años con el 26%. Entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, se posiciona como la segunda fuerza después de «Die Linke», con el 20%. En el grupo de 45 a 59 años, también queda en segundo lugar, detrás del partido conservador, con el 19%. En cambio, los mayores de 70 años, que aún vivieron la posguerra y conocen las consecuencias del nazismo, no se ven convencidos por la AfD, que solo recibe el 10% de sus votos.

Posibles coaliciones alemanas T. Nieto LA RAZÓN

En cuanto a la formación, las personas sin estudios votaron a la AfD en un 29%, mientras que aquellos con algún título profesional lo hicieron en un 28%. Por otro lado, quienes tienen formación universitaria fueron los menos atraídos por el partido ultra, con tan solo el 13%. Eso sí, entre los trabajadores, la AfD es el partido más votado, con un 38%, muy por encima de los autónomos, con un 21%, o los jubilados, con un 13%.

En cuanto a sus posiciones, hay un dato que revela que sus votantes saben muy bien a quién están dando su voto, ya que un 40% de los votantes cree que el partido no se distancia suficientemente de posiciones de extrema derecha. Para el 38% de los votantes de la AfD la inmigración ha jugado el mayor papel a la hora de decidir por quién votaba. Los votantes de AfD son los que aseguran que para decidir su voto tienen en consideración la seguridad, un tema que para votantes de otros partidos juega un papel secundario.

Está claro que quienes peor están económicamente coinciden con la categoría de trabajadores. Al ser preguntados sobre su situación económica, un 39% de quienes la calificaron como «mala» votaron por el partido ultraderechista AfD como primera opción. Por el contrario, entre quienes describieron su situación como «buena», la AfD fue la segunda opción, con un 17%, empatando con el Partido Socialdemócrata. Todos estos datos son de la encuesta del instituto metroscópico Infratest Dimap para la cadena pública ARD.

El miedo al futuro es un factor que lleva a muchas personas a votar a la AfD. El instituto también preguntó a los votantes si se identificaban con la afirmación: «Me preocupa mucho que los precios suban tanto que no pueda pagar mis facturas». Entre los votantes de la AfD, el 75% respondió que sí, mostrando mayor preocupación que los votantes de otros partidos. También un 71% de los votantes del partido tiene miedo a no tener dinero cuando sean mayores y un 74% teme no poder mantener su nivel de vida actual.

En el este del país, en el territorio de la antigua República Democrática Alemana, es donde la AfD ha obtenido sus mayores éxitos. En algunas regiones, como Turingia, alcanza incluso el 40%. Exceptuando la capital, todos los mandatos directos en el este de Alemania, salvo dos figuras destacadas de Die Linke y uno del todavía canciller Olaf Scholz en Postdam, han ido por completo a la AfD, con un total de 42 mandatos directos. En la región de Sajonia gana con el 37,3%, en Sajonia-Anhalt, igual con el 37,1% y en Brandeburgo también un valor muy alto con el 32,5%. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental consiguió también el 35%.

Más de la mitad de los nuevos votantes de AfD están desencantados del partido que votaron en 2021. Un millón de votantes conservadores de la Unión ha votado a AfD. Unos 110.000 votantes de Die Linke se fueron a la AfD. 890.000 votantes del Partido Liberal FDP apoyaron esta vez a AfD.