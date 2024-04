Polonia, a la espera de sufrir un ataque de Rusia: "No nos sorprendería, pero perdería"

Un ataque de Rusia no supondría ninguna sorpresa para Polonia, ya que los rusos lo han hecho muchas veces en la historia, según afirmó Radoslaw Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco.

"Rusia ha atacado a Polonia muchas veces a lo largo de 500 años de nuestra historia. Por eso no nos sorprendería en absoluto. Rusia perdería, porque nosotros, al igual que Occidente, somos mucho más poderosos. Hoy Ucrania no lucha sola. A diferencia de lo que sucedió a menudo en el pasado, no lucharemos solos, recalcó Sikorski.

Según el político polaco, a día de hoy Polonia tiene una posibilidad: o Rusia cae derrotada fuera de Ucrania o sale victoriosa en la frontera. "Y después Putin hará lo que Hitler hizo con Checoslovaquia: tomará la industria y la gente de Ucrania y los movilizará para continuar. Es mejor detener a Putin en Ucrania, a 500 o 700 kilómetros al este de aquí", puntualizó.

Estas declaraciones no son las primeras funcionarios polacos sobre la amenaza rusa. Por ejemplo, el presidente polaco, Andrzej Duda, dijo que Rusia podría recuperar su potencial militar para 2026, después de lo cual Moscú podría atacar a la OTAN.

Y es que Sikorski aseguró que una guerra contra la OTAN acabaría con la derrota de Rusia. Asimismo, afirma que Polonia tiene "tres veces más soldados que Rusia, un PIB 20 veces más grande, seis veces más población (...) y valores democráticos".

El ministro se dirigió directamente al pueblo ruso, a quien exhortó a "invertir en sus tierras" en vez de invadir otros, a poner fin a la guerra y a "echar del poder asesinos y ladrones" como se hizo en Polonia.

Por otro lado, Sikorski también señaló que "Polonia está dispuesta a cooperar con una Rusia no imperial que respete los derechos de otras naciones a la autodeterminación".