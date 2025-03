Polonia ruega a Trump que traslade a su país el arsenal nuclear para disuadir a Rusia

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha confirmado este jueves que su país teme realmente un ataque de Rusia al confirmar que ha pedido a Estados Unidos que traslade nada más y nada menos que su arsenal nuclear a su territorio, lo más cerca posible de Moscú, para de esta manera lanzar un claro mensaje de disuasión al Kremlin.

Su planteamiento es claro: si tras la caída del Muro de Berlín se movieron hacia el este, es decir, hasta las mismas puertas de Rusia, el proceso debe ir acompañado de "un giro hacia el este de la infraestructura de la OTAN". Y esto incluye, por supuesto, todo el aparato de guerra nuclear.

En una entrevista con el diario estadounidense The Financial Times, Duda sostuvo que "no sólo creo que ha llegado el momento, sino que además sería más seguro que esas armas estuvieran ya aquí", por lo que ha pedido formalmente al presidente estadounidense, Donald Trump, adopte esta medida.

El mandatario polaco recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en 2023 que Moscú desplegaría armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, también fronterizo con Polonia. "Rusia no tuvo duda alguna cuando decidió reubicar en Bielorrusia sus armas nucleares. No pidió permiso a nadie", ha sostenido Duda, quien ha respaldado las recientes declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre la posibilidad de obtener protección a través de la idea de Francia de extender su "paraguas nuclear" para cubrir a sus aliados europeos.

Sin embargo, ha quitado hierro a la propuesta del propio Tusk de que Varsovia desarrolle su propio arsenal nuclear y ha afirmado que serían necesarias "décadas" para lograrlo y ha descartado la posibilidad de que Estados Unidos vaya a poner fin su presencia militar en Polonia, dado que el país es "un aliado creíble" de Washington, que cuenta con "intereses estratégicos" en territorio polaco.

Con esta medida, Polonia, que ha sufrido en sus carnes la invasión rusa en el pasado, ha dejado claro que no está dispuesta a esperar largos debates sobre cómo responder a la amenaza de Rusia.

Esta misma semana, el primer ministro, Donald Tusk, anunció una serie de medidas radicales para reforzar la defensa nacional, entre ellas la retirada de Polonia de las convenciones internacionales que prohíben el uso de bombas de racimo y minas antipersona. Durante su intervención en el parlamento, Tusk justificó la decisión argumentando que el país debe aprovechar "todas las opciones disponibles" para garantizar su seguridad.

El anuncio incluía también un ambicioso plan para proporcionar entrenamiento militar masivo a todos los varones adultos del país. "Queremos tener un modelo listo para finales de año, para que todo hombre adulto en Polonia esté capacitado en caso de guerra", explicó Tusk.

A estas dos medidas se une además el plan conocido esta semana de actualizar el registro de refugios bélicos en todo el país, además de establecer la obligatoriedad de que todos los edificios públicos cuenten con uno, en una medida que recuerda a los peores momentos de la Guerra Fría, esta vez al otro lado del telón de acero.